Новгородское отделение Союза машиностроителей России приняло участие во всероссийском совещании по вопросам молодежной политики

27 ноября 2020 года представители Новгородского отделения Союза машиностроителей России приняли участие в расширенном заседании Бюро СоюзМаш и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». Мероприятие прошло под председательством руководителя Союза машиностроителей России, главы Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова. Темой обсуждения стали векторы развития молодежной политики Союза машиностроителей России.

Заседание Бюро проходило в режиме видеоконференции. Использование современного и передового онлайн – формата встречи как нельзя лучше подчеркнуло ориентированность участников разговаривать с молодым и прогрессивным поколением на «одном языке».

Онлайн-заседание началось с избрания в состав Бюро Союза машиностроителей России (высшего руководящего органа) новых членов: губернатора Тульской области Алексея Дюмина, генерального директора «Алроса» Сергея Иванова и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петра Фрадкова.

Перейдя к основной теме совещания, Сергей Чемезов отметил, что СоюзМаш России уже более десяти лет активно реализует молодежную политику в машиностроительной отрасли: курирует техническое образование и подготовку квалифицированных рабочих, а также инженерно-технических специалистов. Сейчас в Союз входят 87 высших учебных заведений страны и 18 среднего профессионального образования.

Первый вице-президент СоюзМаш Владимир Гутенёв в своем выступлении сообщил о достигнутых результатах молодежной политики СоюзМаш в соответствии с задачей, поставленной Президентом России — реализация амбициозных инженерных проектов и участие в глобальном лидерстве. «Союз проводит большую работу по повышению качества поиска и подготовки квалифицированных специалистов от школы до послевузовского образования. Это как раз тот «социальный лифт», который поможет одаренным молодым людям реализовать себя в реальном секторе экономики. Сегодня, по сути, активно идет работа с теми, кто в дальнейшем будет развивать Россию», — отметил Гутенев.

Отдельное внимание на онлайн заседании было уделено: масштабному молодежному форуму «Инженеры будущего», Всероссийскому Форуму «Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства», а также акции «Неделя без турникетов». Напомним, что СоюзМаш, кроме этих проектов, уже несколько лет проводит крупнейшую в стране олимпиаду «Звезда», в которой участвует 350 000 человек. Олимпиада дает возможность победителям получить больше преференций при поступлении в ведущие технические вузы. Благодаря молодежной политике СоюзМаш и Лиги содействия оборонным предприятиям выстраивается сквозная система подготовки и селекции инженерных кадров «школа-вуз-производство».

На заседании Бюро обсудили проведение юбилейного десятого Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего – 2021» в г.Тула. Соглашение об этом с Тульской областью уже подписано. За право проведения Форума на своей территории в следующем году боролись 23 региона. Но победа тульской команды в «Инженерах будущего- 2020» стала одним из решающих факторов в пользу Тулы. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил: «Хочу поблагодарить Союз машиностроителей России за поддержку нашей инициативы провести форум на Тульской земле. Для молодых специалистов эта очень перспективная площадка, где можно пообщаться, поделиться своими разработками, новаторскими идеями. И главное, эти идеи внедряются на конкретное производство и приносят реальные результаты».

За все время проведения форума его участниками стали более 15 тыс. молодых специалистов из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Ежегодно в течение 12 дней около 1 500 молодых инженеров, конструкторов и технологов учатся у ведущих специалистов в области развития современных технологий. Возраст участников 20-35 лет.

В 2020 г. СоюзМаш запустил масштабный проект «В памяти Великая Победа», посвященный 75-му юбилею Великой Отечественной войны. Цель проекта — на примере героизма тружеников тыла показать значимость вклада специалистов отрасли в победу над фашизмом. Член Бюро, помощник генерального директора Госкорпорации Ростех Юлия Воронова отметила: «Несмотря на то, что 2020 год, который был объявлен Годом памяти и славы, заканчивается, мы будем продолжать работу в направлении увековечивания памяти героев».

Самое активное участие в этом мероприятии принимали молодые сотрудники промышленных предприятий 40 региональных отделений Союза машиностроителей России.