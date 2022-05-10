Новинка LEOTEK Corporation получила золотую и бронзовую медаль на конкурсе Edison Awards

В этом году компания LEOTEK Corporation, дочерняя компания LITE-ON Technology, один из ведущих мировых поставщиков полупроводников и систем управления электропитанием, впервые приняла участие в конкурсе Edison Awards, соревнуясь с более чем 500 технологиями и товарами по всему миру. Получение золотой и бронзовой медалей за «Интеллектуальную систему освещения LEOTEK, ориентированную на человека» и «Интеллектуальное освещение LEOTEK для защиты окружающей среды» делает эту компанию единственным производителем на Тайване, одновременно удостоенным наград за две технологии.

Компания LEOTEK завоевала эти награды Edison Awards в категории «критически важная инфраструктура для человека» благодаря сочетанию передовых оптических технологий и технологии сочетания Интернета вещей с искусственным интеллектом (AIoT). В системе интеллектуального освещения LEOTEK, ориентированной на человека, используются функции распознавания изображений с помощью искусственного интеллекта, Интернет вещей и граничные вычисления для автоматической корректировки фотометрической конфигурации освещения. Это улучшает безопасность дорожного движения в городах, повышая качество оптического освещения, уменьшая блики, отражаемые мокрыми дорожными покрытиями, и повышая комфорт для водителей.

Интеллектуальное освещение LEOTEK для защиты окружающей среды имеет запатентованную переднюю маску для оптического фильтра с эксклюзивной технологией окрашивания для фильтрации излучения светодиодов в синей области спектра с длиной волны менее 460 нанометров, что делает свет уличных фонарей значительно менее привлекательным для муравьев при сохранении той же яркости. В будущем компания LEOTEK будет использовать AIoT для разработки многофункциональных интеллектуальных систем освещения для удовлетворения огромного спроса на системы наружного освещения в некоторых странах с относительно темными и длинными зимами, а также для обеспечения разносторонней экологической защиты.

Генеральный директор LEOTEK Торрент Чин (Torrent Chin) заявил: «Мы гордимся тем, что были отмечены золотой и бронзовой медалью на конкурсе Edison Awards 2022 года за два новых интересных технических проекта. Это свидетельствует о международном признании инновационной научно-исследовательской деятельности компании LEOTEK. В отличие от традиционных уличных фонарей, просто обеспечивающих ночное освещение, компания LEOTEK стремится содействовать внедрению интеллектуальных решений в области регулировки и безопасности дорожного движения, экологической безопасности в сочетании с AIoT, чтобы сделать уличные фонари еще более полезными.

В перспективе компания LEOTEK интегрирует исследование и разработку программных и аппаратных средств, сосредоточит свое внимание на программах инноваций и расширит свою деятельность в рамках различных транспортных решений для повышения безопасности и экологичности дорожного движения.

Премия Edison Awards была учреждена в 1987 году в честь стремления Томаса Эдисона к инновациям и совершенству. Ее цель — признание выдающихся инновационных разработчиков и инновационных достижений, и она стала одной из самых высоких почетных премий за инновации в научно-технической сфере по всему миру.