Новое решение для заводов с ЭДП от Storage & Transfer Technologies и Schenck Process

Storage & Transfer Technologies (STT), дочернее предприятие, полностью принадлежащее компании Carmeuse, в партнерстве с компанией Schenck Process, представила новую систему вдувания извести для сталелитейных заводов с электродуговыми печами по всему миру. Это сотрудничество объединяет опыт каждой компании в области обращения с известью, транспортировки в плотной фазе и производства извести, чтобы предложить на рынок эффективное решение. Компоненты системы, настраиваемые в соответствии с требованиями каждого сталелитейного завода и характеристиками извести, включают разгрузку грузовиков, хранение в силосах, пневмотранспорт, трубопроводы и органы управления вплоть до впрыскивающего сопла. Эта система может устанавливаться на новые объекты или интегрироваться в существующие объекты.

Безопасность, эффективность, точность и надежность эксплуатации обеспечиваются многолетним опытом работы в сталелитейной промышленности, связанной с производством и транспортировкой извести.

«Ни одна другая компания не может объединить такой широкий спектр знаний, начиная с того, как характеристики сырья и особенности производства влияют на сыпучесть, и заканчивая тем, как известь проходит через систему вплоть до места применения», — заявил вице-президент по продажам и маркетингу компании Carmeuse Фил Пигготт (Phil Piggott). Директор по операционной деятельности компании STT Куинн Шорталь (Quinn Shortal) отмечает, что «каждый объект имеет свои индивидуальные потребности, и мы совместно с нашими клиентами работаем над тем, чтобы система соответствовала их конкретным требованиям и превосходила их ожидания».

«Мы очень рады в партнерстве с компанией STT предоставить сталелитейной отрасли более комплексное и точное решение для вдувания извести, которое появилось в результате многих лет исследований и испытаний технологии вдувания компанией Schenck Process и опирается на ее ключевой опыт в области точного взвешивания и вдувания извести», — заявил директор по продажам компании Schenck Process Брэд Сутер (Brad Suter).