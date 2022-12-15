Новое в лечении суставов

Инновационную разработку российских учёных для восстановления суставов представили в рамках Международного медицинского Конгресса «АРТРОМОСТ 2022», который состоялся в Москве. Ортопедическую и хроническую боль при повреждении опорно-двигательного аппарата можно остановить применением нового биомиметика, помогающего организму самостоятельно себя исцелить.

– СФЕРО®гель не имеет в мире аналогов, –– рассказывает доктор биологических наук Надежда Перова, один из авторов разработки. –– В месте введения он создаёт матрицу, идентичную природной. Она становится своего рода инкубатором для формирования нужной ткани взамен поврежденной. Далее природа все делает сама. Сферогель запускает естественную способность организма к восстановлению. Потом препарат самостоятельно резорбируется и утилизируется собственными клетками организма. Это уникальная разработка.

Благодаря Сферогелю, медики успешно возвращают подвижность суставам и восстанавливают поврежденный связочный аппарат. Улучшение состояния, как правило, наступает в день процедуры. По мнению участников одного из самых крупных конгрессов по артроскопической хирургии «АРТРОМОСТ 2022», Сферогель относится к разработкам, которые повышают процент положительного результата в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, сокращает и упрощает процесс реабилитации.