Новое юмористическое шоу с Фаиной Раневской

В Сети вышло новое шоу, посвященное Фаине Раневской, с одноименным названием «Да ведь это сама Раневская». Проект реализуется компанией Agenda Media Group при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и представляет собой ряд историй, в которых легендарная актриса прошлого столетия Фаина Раневская решает проблемы и отвечает на вызовы XXI века, прибегая к своему богатому жизненному опыту.

Серии выходят в ВК и ОК, зрителей ждет 15 эпизодов.

Проект «Да ведь это сама Раневская!» — это серия скетчей, в центре которых столичная актриса 40 лет, своей внешностью, поведением и взглядом на жизнь очень похожая на Фаину Раневскую, её даже также зовут. Героиней и олицетворением легендарной актрисы стала знаменитая российская актриса Ольга Хохлова.

Действие коротких юмористических историй разворачивается в наши дни. В каждой серии артистка сталкивается с той или иной проблемой современной женщины, к решению которых она подходит дерзко, с юмором и мудростью, присущими только Раневской. Также в проекте есть несколько второстепенных героев — одинокий мужчина, с которым у Раневской завязываются отношения, и его ребенок.

Творческое наследие Фаины Георгиевны, бесспорно, является ценным вкладом в мировое художественное наследие, а её острое слово можно смело считать частью культурного кода жителей постсоветского пространства.