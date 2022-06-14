NovoQuad предлагает средства защиты от дронов.

Дрон, также называемый беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), — это летательный аппарат без пилота, управляемый оператором дрона для выполнения конкретных задач. В настоящее время дроны играют важную роль во многих отраслях. Тем не менее, несмотря на удобство высокотехнологичной жизни, дроны также вызывают множество инцидентов, связанных с нарушением безопасности. Риски безопасности, связанные с дронами, больше нельзя игнорировать.

В 2016 году дрон разбился об башню здания Спейс-Нидл в Сиэтле; в 2017 году дрон врезался в летящий легкий самолет в Квебеке (Канада). Все эти несчастные случаи, связанные с коммерческими дронами, могли обернуться настоящими трагедиями. Хорошая новость состоит в том, что сейчас у нас есть противодроновая система, известная также как контр-БПЛА система, которая специально предназначена для обнаружения и обезвреживания дронов в целях защиты людей и национальной безопасности.

Противодроновые решения NovoQuad

Компания NovoQuad, штаб-квартира которой находится в США, специализируется на решениях в области обороны и безопасности с использованием передовых технологий, в частности на средствах защиты от дронов. Благодаря современной радарной технологии и комплексному проектированию противодроновые системы NovoQuad подходят для применения в сценариях защиты на низкой высоте, таких как массовые мероприятия, аэропорты, государственная инфраструктура и военные объекты.

Следует отметить, что базовая противодроновая система ND-BU003, состоящая из детектора обнаружения (RF-детектора) и устройства подавления (Directional Jammer), обладает широким диапазоном обнаружения, высокой производительностью и простотой установки и эксплуатации. Система обеспечивает обнаружение во всех направлениях на расстоянии до 3 км. Опционально в устройство может быть интегрирована камера, если оператор хочет более внимательно следить за дроном-мишенью и записать на видео выполняемую им задачу.

Другим привлекательным противодроновым решением является портативная противодроновая система.Портативная противодроновая система ND-BD003 представляет собой универсальную систему, включающую устройство обнаружения дронов, противорадиолокацию, дисплей, управление и питание в виде легкого, компактного и портативного устройства, что позволяет оператору выполнять всю миссию с помощью одного устройства. Кроме того, система обеспечивает определяемые пользователем полосы частот подавления в соответствии с различными требованиями и поддерживает подключение к мобильному приложению для удобства контроля, управления и записи.

Сегодня, по мере быстрого развития технологии дронов во всем мире, существующие противодроновые технологии также постоянно совершенствуются, и в будущем будут разработаны более оптимизированные решения для обнаружения дронов и борьбы с ними.