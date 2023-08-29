Новую модификацию пожарного вертолета Ка-32А11М готовят к сертификации

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех планирует до конца текущего года сертифицировать новую модификацию пожарного вертолета Ка-32А11М. Об этом рассказали в ходе презентации винтокрылой машины на международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

Воздушное судно стало первым в мире вертолетом, который может тушить пожары при отрицательных температурах – Ка-32А11М оснащен новейшей отечественной системой пожаротушения СП-32. Электрический подогрев обеспечивает сброс воды и работу водяной пушки при температуре до минус 20 °С. Бак системы за 60 секунд заполняется 4 тоннами воды, дополнительно туда могут быть добавлены 400 литров пеноагента. Запатентованная система створок с цифровым управлением может открывать отсеки поочередно и регулировать углы открытия, тем самым контролируется интенсивность и время сброса воды.

«Завершен комплекс сертификационных испытательных полетов вертолета Ка-32А11М, проводятся стендовые испытания агрегатов и узлов машины, а также тестирование бортового оборудования на устойчивость в работе при воздействии электромагнитных полей высокой интенсивности. Планируем по итогам этих испытаний до конца года получить сертификат типа на модернизированное воздушное судно», – отметил заместитель генерального директора по продажам гражданской вертолетной техники холдинга «Вертолеты России» Антон Королёв.

Модернизированный вертолет Ка-32А11М представлен на экспозиции холдинга «Вертолеты России» в авиационном кластере аэродрома «Кубинка». Винтокрылая машина представляет собой новейшую версию одного из лучших в мире противопожарных вертолетов Ка-32A11BC, что признано рядом международных экспертов. Вертолет оснащается различным противопожарным оборудованием. Он может тушить возгорания в условиях сильной задымленности, на последних этажах высотных зданий и объектах нефтегазовой промышленности. Ка-32A11BC стал первым российским вертолетом, прошедшим международную сертификацию. На сегодняшний день в 20 странах мира эксплуатируется свыше 180 машин этого типа.

Вертолет способен не только тушить пожары, но и проводить высокоточные строительно-монтажные работы, выполнять санитарно-эвакуационные и поисково-спасательные задачи, перевозить грузы. Кa-32А11ВС благодаря соосной схеме эффективно выполняет работы в условиях больших городов, труднодоступной горной и лесистой местности, а также способен приземляться на палубы судов, площадки буровых платформ и на неподготовленные, труднодоступные точки. Кa-32А11ВС незаменим при проведении сложных строительно-монтажных работ благодаря отсутствию рулевого винта, высокой точности висения, маневренности и грузоподъемности.

Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н. И. Камова (АО «НЦВ Миль и Камов») создан в 2019 году на базе АО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» и АО «Камов». На этих предприятиях разработаны свыше 20 основных типов вертолетов и их многочисленные модификации. АО «НЦВ Миль и Камов» проводит научные исследования, проектирует, строит и испытывает опытные образцы вертолетов, внедряет их в серийное производство, модернизирует, сопровождает в производстве и эксплуатации вертолеты «Ми» и «Ка». В состав предприятия входит объединенное опытно-конструкторское бюро, опытное производство, а также экспериментально-исследовательский (стендовый) комплекс и летно-испытательный центр.

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, национальный центр вертолетостроения, объединяющий в себе компетенции двух конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 году превысила 2,1 трлн рублей, доля гражданской продукции составила 44,5%.

Пресс-служба холдинга «Вертолеты России»