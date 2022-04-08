Новые изменения в законодательстве об обращении с отходами

Компания «Транстехресурс» осуществляет вывоз мусора в Москве и Московской области. Сегодня в связи с мусорной реформой отрасль претерпевает принципиальные изменения. Они коснулись профильного законодательства и в марте 2022 года.

С 1 марта 2022 года в России действует новая схема обращения с отходами I и II классов опасности. Федеральным оператором по обращению с такими отходами распоряжением правительства РФ назначено предприятие «Федеральный экологический оператор» — дочерняя структура госкорпорации «Росатом» (сокращенно ФГУП «ФЭО»).

На предприятие возлагаются все обязанности по сбору таких отходов, их транспортировке, обезвреживанию и утилизации. Работы могут осуществляться как самим ФГУП «ФЭО», так и привлеченными операторами, имеющими лицензии на работу с отходами I и II класса опасности в соответствии с действующей федеральной схемой обращения с отходами. В обязательном порядке привлеченный оператор должен заключить новый договор на выполнение работ именно с ФГУП «ФЭО».

Федеральной антимонопольной службой введены максимальные тарифы на работы по обращению с такими отходами — они связаны с затратами на всю цепь выполняемых операций — от сбора до обезвреживания и утилизации.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, деятельность которых связана с образованием таких отходов, также обязаны заключить договор на их вывоз и утилизацию с ФГУП «ФЭО» или привлеченными региональными операторами. Отсутствие такого договора не допускается. Договоры с другими операторами считаются недействительными. Исключение составляют юрлица и ИП, в собственности которых находятся объекты, на которых они самостоятельно утилизируют и обезвреживают такие отходы.

Еще одна новелла в законодательстве — федеральная государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности (ФГИС ОПВК). Это единая цифровая платформа, на которую должна поступать вся необходимая информация по обращению с мусором I и II класса опасности — от его образования до этапа утилизации или переработки. Ее должны предоставлять все без исключения отходообразователи, а также региональные операторы.

Юрлица и ИП, не заключившие договор с ФГУП «ФЭО» или уполномоченным им оператором, должны подать соответствующую заявку на заключение договора. Сделать это можно на той же цифровой платформе (ФГИС ОПВК). Тестирование системы было запущено в 2020 году. В нем приняли участие предприятия-отходообразователи из 75 регионов России, что позволило им более удобно перейти на новые условия работы. В работу система была запущена 1 декабря 2021 года.

Детально ознакомиться с порядком работы платформы ФГИС ОПВК можно в тексте постановления Правительства РФ от 18.10.2019 № 1346. Зарегистрироваться для подачи заявки на заключение договора ИП и юрлица могут по ссылке: gisopvk.ru.