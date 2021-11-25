Новые квартиры вывели в продажу в ЖК ЯлтаПарк

Группа компаний ИнтерСтрой вывела на первичный рынок пул квартир в проекте ЯлтаПарк. Жилой комплекс возводится по адресу Южнобережное шоссе, 2А рядом с большим Массандровским парком. Здесь особенно ощущается магия Ялты. Это излюбленное место отдыха зимой и летом ялтинцев и гостей Крыма. Знаменитая ялтинская набережная с популярными кафе, ресторанами и магазинами – в 7 минутах на авто.

По версии премии Crimea Development Awards жилой комплекс ЯлтаПарк признан лучшим жилым комплексом Ялты в 2021 году. Проект включает в себя три дома высотой в 12 этажей с помещениями для услуг, магазинов и кофейни, в которые можно будет войти со стороны улицы. Домам свойственна уравновешенная композиция современных фасадов с отделкой керамогранитом. Внутренняя квартирография представляет возможности для оптимального выбора удобной планировки от квартиры-студии до одно- и двухкомнатной. Площадь жилья варьируется от 36 до 60,7 кв. метров. Самый доступный лот экспонируется за 6 млн рублей.

Квартиры собственникам передадут с остекленными балконами и лоджиями, откуда откроются живописные виды на улочки и крыши Ялты, море и склоны Массандровской яйлы.

Во дворе новосёлов встретят безопасные детские площадки, оборудование для занятий спортом на улице, дорожки для прогулок и места отдыха с озеленением и освещением. На техническом этаже будет размещён крытый паркинг.

В непосредственной близости от ЖК ЯлтаПарк есть остановка общественного транспорта, магазины, частные и государственные медучреждения, школа и детский сад. Как отмечают представители застройщика, такое местоположение делает проект идеальным местом для жизни и отдыха, а также очень привлекательным инвестиционным продуктом.

Сдача дома в эксплуатацию состоится в III квартале 2024 года. Изучить планировки ЖК ЯлтаПарк, получить консультацию менеджера можно на официальном сайте застройщика ГК ИнтерСтрой. Приобретение квартир доступно в ипотеку с государственной поддержкой.