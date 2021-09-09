Новые резиденты и партнеры ОЭЗ «Иннополис» создадут более 700 рабочих мест

16 новых компаний стали резидентами и партнерами ОЭЗ по итогам Наблюдательного совета под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова. Заявленный объем инвестиций составляет свыше 12 млрд рублей, компаниями будет создано 702 рабочих места.

Статус резидента получили 7 компаний: «МедМаркет», «СмартФарм», «Сирин Групп», «Сайберскейп Инвестментс», «Промвад», «Синергия Софт», «ХайтекПарк».

Статус партнера получили 9 компаний: «КУКА Роботикс», «Дронопорт», «Аквелон-Казань», «БИМэйстер», «НИИАС», «Техкомпания Хуавей», «ТС-Иннотех», «Ак Барс Цифровые Решения», «Озон Технологии».

Компания «Техподдержка Хуавей» займется разработкой статического анализатора – инструмента автоматической валидации и нахождения скрытых дефектов, что необходимо для повышения качества программного кода. По оценке разработчиков, новый продукт сможет находить дефекты эффективнее других существующих анализаторов. Он будет применяться для проверки качества программного кода в операционной системе компании Huawei. Предполагается, что это будет продукт с открытым кодом, то есть его смогут использовать разработчики других компаний для проверки их программного кода.

«СмартФарм» займется разработкой программно-аппаратного комплекса управления фермой для повышения продуктивности и уменьшения затрат. Комплекс удаленно анализирует поведение коров, а отличием от аналогов является применение оптических систем для контроля и аналитики данных на основе искусственного интеллекта.

Концерн KUKA, один из ведущих мировых производителей робототехники, промышленного и системного оборудования, совместно с Университетом Иннополис открывает центр компетенций для предприятий, заинтересованных в модернизации производственных процессов. Промышленный робот с установленным программным обеспечением предполагается разрабатывать в соответствии с требованиями заказчика. Сфера применения – легкая промышленность, медицина, нефтеперерабатывающее производство, металлообрабатывающая промышленность и др. KUKA – это международный концерн в сфере автоматизации, головной офис находится в Германии. В автомобилестроительных процессах оборудование KUKA Systems используется такими фирмами как BMW, GM, Chrysler, Ford, Mercedes-Benz, Volvo, Volkswagen и Daimler; инженерные решения представлены в производственных цехах Airbus, Siemens.

Компания «Озон Технологии» представила проект по роботизации и автоматизации логистики маркетплейса Ozon. Проект касается роботизации логистических центров и разработки робототехнических систем для эффективного хранения, обработки и доставки заказов. Ведётся проектирование собственной программно-аппаратной платформы.

Проект компании «Дронопорт» – полностью автоматизированная станция с дроном, работающая круглосуточно. Она уже применяется для мониторинга ряда объектов в Москве и двух технопарков, строительство которых ведется сейчас в Иннополисе. В особой экономической зоне «Иннополис» компания займется адаптацией технического решения под запросы рынка. Мониторинг строительства позволяет сопоставлять плановые и фактические показатели ежедневно. Также дронопорт применяется для охраны объектов с любой периодичностью вылетов.

Цель проекта «Сирин Групп» – создание программно-аппаратного комплекса, который сможет работать с присутствующими на рынке системами запирающих устройств за счет подключения к ним детекторов на базе компьютерного зрения. В продукте будет встроенная функция открытия шлагбаума/ворот перед машинами экстренных служб – точность их распознавания составит не менее 95% в любое время суток, без включенной сирены и проблесковых маячков.

«Промвад» откроет в ОЭЗ дизайн-центр для разработки программного обеспечения на контрактной основе для компаний-клиентов из России и Европы. Центр будет специализироваться на разработке ПО для следующих сфер: медиа и развлечения, информационно-управляющие системы для промышленных предприятий, потребительская электроника, телекоммуникации. «Промвад» – это один из крупнейших независимых дизайн-центров электроники в Восточной Европе, центр разработок есть в Минске.

В сфере разработки программного обеспечения (финтех, медицина, виртуальная и дополненная реальность и др.) и IT-консалтинга, в том числе для иностранных клиентов, будет работать компания «Аквелон-Казань». Компания Akvelon разрабатывает программное обеспечение для ведущих технологических корпораций мира с 2000 года.

Компания «БИМэйстер» займется созданием на базе собственного ПО цифрового двойника объекта капитального строительства для управления промышленным активом на всем этапе жизненного цикла (проектирование, строительство, эксплуатация и реконструкция). Сфера применения разрабатываемой платформы – промышленные объекты и критическая инфраструктура.

Основным продуктом компании «ТС-Иннотех» будут цифровые платформенные решения для банковской отрасли с применением технологий интеллектуального анализа данных и искусственного интеллекта. Сфера применения – расчет рисков, работа с залогами, банковская отчетность для регулятора.

Компания «ХайтекПарк» займется созданием инфраструктуры фулфилмента для реализации проектов в сфере ИТ и электронной торговли. Предполагается строительство фулфилмент-центра на территории ОЭЗ в Лаишевском районе Татарстана.

«НИИАС» – научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт отрасли железнодорожного транспорта, который будет работать в ОЭЗ над системами помощи машинистам локомотивов. Применение продукта позволит повысить безопасность, экономическую и техническую эффективность железнодорожных перевозок. Данные системы будут востребованы не только в РЖД, но и промышленными компаниями.

Разработкой платежной системы, в которой можно работать со всеми востребованными валютами и денежными заменителями, будет заниматься компания «Сайберскейп Инвестментс». Проект компании «Синергия Софт» – это CRM-система для повышения эффективности бизнес-процессов.

Сервис для повышения качества и доступности медицинской помощи разрабатывает компания «МедМаркет» – это мобильное приложение для оказания первичной помощи и проведения удаленных консультаций по сложным случаям лечения. «Ак Барс Цифровые Решения» реализует проект по переносу процессов Ак Барс Банка на новую технологическую платформу.

«Это один из самых значительных наблюдательных советов ОЭЗ «Иннополис» как с точки зрения количества компаний и силы их брендов, так по количеству создаваемых рабочих мест и объему инвестиций, – сообщает заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов. – Благодаря новым резидентам ожидается достижение проектной мощности загрузки технопарка им. Лобачевского, и ввод в эксплуатацию еще двух технопарков-«бумерангов» в 2022-2023 годах будет весьма своевременным – по ним также прогнозируются высокие темпы заполняемости».

«В Иннополисе расширяется присутствие иностранных компаний, в частности, центр разработок открывает один из мировых технологических гигантов – Huawei, – говорит генеральный директор особой экономической зоны «Иннополис» Ренат Халимов. – Помимо этого в числе новых резидентов и партнеров еще 3 представительства корпораций, работающих за рубежом. По итогам 2020 года особая экономическая зона «Иннополис» вновь признана Министерством экономического развития РФ самой эффективной среди технико-внедренческих ОЭЗ России. Сейчас соответственно растущему запросу бизнеса в Иннополисе реализуются проекты по развитию инфраструктуры – строятся два технопарка и жилой микрорайон».

Пресс-служба особой экономической зоны «Иннополис»

Справка

Особая экономическая зона «Иннополис» является центром развития проектов ИТ-компаний. Сегодня здесь работают 114 резидентов, 29 партнеров и 102 стартапа. Компаниями создано свыше 4 тыс. рабочих мест и проинвестировано более 37 млрд рублей. Среди резидентов и партнеров ОЭЗ – «Яндекс», «Атомдата-Иннополис» (ГК «Росатом»), «Магнит ИТ Лаб», «ИТ Х5 Технологии» «Открытая мобильная платформа», «Новые облачные технологии», компании группы ICL, Альфа-Банк, Тинькофф Банк. В числе основных направлений – разработки в сфере искусственного интеллекта, информационной безопасности, индустрии 4.0, медицинских технологий и финтеха.