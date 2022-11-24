Новые серии проекта «Ах, эта свадьба» расскажут о традиционной казахской свадьбе

Пресс-релизы
24 ноября 2022

Новые серии документального сериала «Ах, эта свадьба», который рассказывает о свадебных традициях разных регионов России, познакомят зрителей с обычаями казахов, проживающих в Оренбургской области.

В ноябре в Интернете вышло три новых эпизода проекта «Ах, эта свадьба», которые посвящены национальной казахской свадьбе и всем процессам подготовки к ней. Новые эпизоды познакомят зрителей с обычаями и обрядами, которые принято проводить перед торжеством, а также расскажут о национальной кухне, народных песнях, свадебных нарядах и многовековых традициях, которых необходимо передерживаться. Новые выпуски можно увидеть на платформах YouTube, RuTube и в социальных сетях проекта.

Героями новых выпусков стала молодая пара из Оренбургской области Ермек и Зарина Жубаназаровы.

«С самого детства я понимал, что все должно быть согласно традициям. Что-то мы, конечно, не знаем, так как XXI век и мы люди молодые и современные, но нам во всем помогают родители. Другого варианта не было на нашей казахской свадьбе все будет традиционно!» — рассказал герой проекта, жених, Ермек.

«Мы провели нашу свадьбу в национальном стиле, потому что чтим и соблюдаем казахские традиции, которые передаются из поколения в поколение. Так выходили замуж и женились наши родители и своих детей мы будем воспитывать точно также.» — поделилась своими эмоциями, невеста Зарина.

Напомним, что проект «Ах, эта свадьба», посвящен подготовке и проведению традиционных свадеб разных национальностей, проживающих на территории России. Уже вышли эпизоды, рассказывающие о традиционных свадьбах Северной Осетии, Калмыкии, республики Марий Эл, Кабардино-Балкарии, Татарстана, Башкортостана и Удмуртии. Шоу выходит в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники, а также на платформах YouTube и RuTube.

Проект реализуется при поддержке АНО «ИРИ» в рамках Национального проекта «Культура».

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