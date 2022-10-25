Новые серии проекта «Ах, эта свадьба» рассказывают зрителям о традиционной татарской свадьбе

Две новые серии документального сериала «Ах, эта свадьба», который рассказывает о свадебных традициях разных регионов России, познакомят зрителей с обычаями республики Татарстан.

В октябре в Сети вышло два новых эпизода проекта «Ах, эта свадьба», посвященных процессу подготовки к национальной татарской свадьбе, а также рассказывающих о тонкостях самого торжества. Новые выпуски можно увидеть на платформах YouTube, RuTube и в социальных сетях проекта.

Героями новых выпусков стала пара из республики Татарстан Тимур Назаров и Диляра Хаева.

«Мы оба татары, поэтому для нас было очень важно соблюсти все традиции нашего народа. Когда наши родители женились, они тоже проходили все эти обряды, в этом и заключается преемственность поколений. Для нас очень ценно, что традиции переходят от отцов к детям» — рассказывает героиня проекта, невеста, Диляра.

«У нас не было такого, что нас оставили без возможности выбирать. Выбор был. И мы сами сознательно, искренне хотели сделать все правильно и соблюсти все традиции татарского народа.» — делится своими эмоциями жених Тимур.

Напомним, что проект «Ах, эта свадьба», посвящен подготовке и проведению традиционных свадеб разных национальностей, проживающих на территории России. Уже вышли эпизоды, рассказывающие о традиционных свадьбах Северной Осетии, Калмыкии, республики Марий Эл, Кабардино-Балкарии и Удмуртии. Шоу выходит в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники, а также на платформах YouTube и RuTube.

Проект реализуется при поддержке АНО «ИРИ» в рамках Национального проекта «Культура».