«Новые современные направления»: в мэрии Москвы рассказали о предпрофессиональной подготовке школьников

В столице Департаментом образования и науки проводится работа по предпрофессиональной подготовке школьников – открываются специальные классы, где ребята могут получить более полное представление о выбранном профессиональном направлении.

Наталья Киселева, занимающая пост заместителя главы Департамента образования и науки города Москва сообщила, что темы предпрофессиональных классов определяются, в первую очередь, по запросам учащихся школ, а также с учётом интересов бизнеса и прогнозов перспективного развития города.

В этом учебном году начали работать медаиклассы. Постоянно расширяется тематика и количество

научных конференций, участие в которых дает возможность старшеклассникам применить свои знания на практике. Так, будущие журналисты и пиар-специалисты могут испытать себя, приняв участие в конференции «Медиастарт».

Кроме того, сейчас ведется регистрация учителей и учащихся для участия в городских научно-практических конференциях «Наука для жизни», «Курчатовский проект – от знаний к практике, от практики к результату», «Старт в медицину», «Инженеры будущего» и «Медиастарт».