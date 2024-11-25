Новые студии сети SAHAR&VOSK начали работу в в Люберцах и Балашихе

Общество
25 ноября 2024

Новые студии эстетики тела, лица и ногтей SAHAR&VOSK продолжают открываться в России и Казахстане в рамках программы франчайзинга. В 2023 году совокупный оборот сети превысил 1 млрд руб.

Наряду с косметическими процедурами и депиляцией, студии предлагают профессиональную косметику под брендом SV Laboratories. По состоянию на октябрь 2024 году сеть SAHAR&VOSK насчитывает уже 152 студий эстетики тела, лица и ногтей.

Теперь в Балашихе открылась студия СТАНДАРТ, где сочетается высокое качество услуг в сфере депиляции и комфорт.

В Люберцах появилась студия формата МАКСИ, представляющая собой современное пространство, где клиент может воспользоваться передовыми технологиями ухода за лицом и телом, и обширным ассортиментом услуг по уходу за ногтями.

Первая студия в Уфе была открыта основателем сети Альбиной Володиной 8 лет назад.

Отличительной чертой SAHAR&VOSK является разнообразие услуг, надежность и внимание к деталям. Выбор в пользу данной студии делают свыше 400 тыс. клиентов.

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