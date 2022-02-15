Новые возможности для экспорта открывает российское присутствие на выставке Gulfood 2022

13 февраля в Дубае открылась международная выставка продуктов питания Gulfood 2022, на которой при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) более 60 российских компаний представляют свои товары, которые уже успели получить высокую оценку на рынке стран Персидского залива и пользуются популярностью у покупателей.

В открытии экспозиции приняла участие правительственная делегация в составе первых лиц Министерства сельского хозяйства РФ, Российского экспортного центра, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах, Генеральный консул Российской Федерации в Дубае и Северных Эмиратах и Торговый представитель Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах.

В своем выступлении на открытии выставки заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин отметил, что в этом году российская экспозиция представлена очень масштабно, а также выразил уверенность, что российское присутствие на выставке каждый год открывает новые возможности для экспорта, для поставки российской продукции на рынки региона.

«Страны Персидского залива — один из самых перспективных регионов для российских продуктов питания. Покупатели и партнеры уже давно оценили их качество, наша продукция пользуется высоким спросом у покупателей из этого региона. Экспорт отечественного продовольствия в страны Персидского залива в 2021 году составил более $838 млн. Самая популярная продукция — ячмень и пшеница, на третьем месте подсолнечное масло. Также в топ-пять входит мясо птицы и шоколад», — отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

В выставке GULFOOD – 2022, которая продлится до 17 февраля, принимают участие ведущие российские производители зерновой, мясной, молочной, кондитерской, масложировой продукции, а также напитков и икры. Кроме того, экспозиция сопровождается насыщенной деловой программой. Российские экспортеры проведут более 400 бизнес-встреч с потенциальными покупателями и партнерами, на которых обсудят перспективы сотрудничества.

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. В Группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»), АО РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта», что позволяет обеспечить наличие продуктового предложения, удовлетворяющего потребности экспортеров различного профиля, находящихся на различных этапах экспортного цикла – от идеи до обеспечения получения оплаты за поставленные на экспорт товары и услуги.

Gulfood – 2022 — ежегодная специализированная выставка является крупнейшей мировой экспозицией, посвященной пищевой промышленности. В 2022 году она пройдет с13 по 17 февраля в Дубае и соберет более 4000 компаний из 120 стран. Экспозицию дополняет насыщенная деловая программа, включающая в себя конференции по наиболее актуальным темам, семинары, образовательные мероприятия, а также профессиональные конкурсы и премии.