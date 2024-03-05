Новый бренд Sports – шаг к большим изменениям

Sports ru – первое спортивное диджитал-медиа в России провело ребрендинг. Изменения стали для компании первыми за 18 лет.
Ключевой целью ребрендинга стала актуализация визуального образа, приведение его в соответствие с бизнес-целями и стратегией компании.
Евгений Коврин, CEO Sports:
«Старый логотип опирался на те смыслы и среду, которые были актуальны на момент его появления. С тех пор поменялся не только сам Спортс, но и цифровая среда – и старый логотип смотрелся в ней откровенно чужеродно. Поэтому наш запрос на ребрендинг – во многом функциональный: нам нужна была форма, которая могла бы стать куполом для нового содержания».
Работам по ребрендингу, которые были проведены агентством Супрематика, предшествовало создание бренд-платформы Спортса совместно со стратегическим агентством RELEVANT.
Анна Левант, CEO & старший стратегический директор RELEVANT:
«Задача обновления стратегии большого бренда с большой историей – это не про то, чтобы его перепридумать, а про то, чтобы вместе с командой бренда раскрыть и описать уже существующие смыслы, которые дают пространство для больших планов и амбициозного будущего Sports. Мы вместе искали, и, думаю, нашли ответ на вопрос, что сейчас значит — “делать спорт лучше». И все вместе прошли большой путь к тому, чтобы именно этот ответ обрёл новую визуальную форму».
В первую очередь изменения коснулись названия: теперь Sports.ru – это только доменное имя в адресной строке. Название бренда – просто Sports или кириллическое Спортс – это равноправные варианты написания.
Изменился и логотип. На смену пяти цветным шарикам пришел символ, обозначающий и секунды, и кавычки: моменты спорта, которые становятся историями в текстах, блогах, комментариях на Спортсе.
Евгений Коврин, CEO Sports:
«В основу логотипа лег наш ДНК – трансформация событий на временном отрезке в истории, которые мы рассказываем нашим пользователям».
Владимир Лифанов, креативный директор Супрематика:
«Современность – это стиль. А время – то, что определяет этот самый стиль. В определенном смысле новый фирменный стиль Sports – это современность и время, сведенные к простой графической метафоре. А современный спорт – тоже про время, где доли секунды разделяют новых счастливых чемпионов, создающих историю, и оставшихся навсегда позади истории проигравших. И оба этих понятия «истории и время» логично и неотъемлемо объединились в простом, но важном символе – двойном штрихе за монограммой S.
Sports – это секунды, ставшие историей. И это истории, определившие время».
Важным изменением стало появление у Спортса собственного цвета – Sports green. Зеленый традиционно считается цветом обновления, а также отсылает, например, к футбольному полю, а мятный оттенок передает диджитальный характер бренда.
Наконец, визуальные константы нового стиля были закреплены в шрифте. Студия шрифтового дизайна TypeType кастомизировала шрифт TT Travels, в результате чего у Спортса появился собственный шрифт – TT Sports Display.
Марина Ходак, дизайн-лид TypeType и ведущий дизайнер проекта:
«Новый шрифт теперь перекликается с логотипом – например, кавычки и запятые в нем повторяют форму кавычек-секунд в логотипе, а диагональные срезы некоторых букв приобрели такой же угол наклона. Эти решения делают шрифт оригинальным и приближают его к спортивной тематике, придавая динамику. Благодаря такому решению бренд еще больше усилил свой характер и сохранил целостность».
Новый бренд становится первым шагом на пути к еще более масштабным изменениям.
Евгений Коврин, CEO Sports:
«Нам интересен спорт за пределами текстов: мы уже научились снимать кино, уже делаем лучшие спецпроекты на спортивном рынке (каждый день!!! выходит новый), впервые в своей истории начали полноценно транслировать футбол.
Второй вектор нашего развития – спортивная статистика: не только в разрезе статистики-as-a-service, но и игр, предикторов, фэнтези и других развлечений.
И третий вектор – сообщество и UGC. Это уже наша суперсила, но мы хотим становиться лучше как для авторов, так и для рынка B2B – клубов, федераций, спортсменов и всех, кто постоянно ищет новые эффективные способы взаимодействия с аудиторией. Мы верим, что Спортс может стать одним из них».
Команда Sports:
Денис Лагутин – бренд-директор
Мария Михальчук – арт-директор
Алиса Ефремова – дизайнер
Марина Семенова – дизайнер
Влад Яцков – дизайнер
Илья Гладильщиков – дизайнер
Екатерина Гурьева – дизайнер
Полина Пантелеева – дизайнер
Игорь Нагиев – старший менеджер проекта
Максим Якименко – менеджер проекта
Айк Саакян – менеджер проекта
Тимур Гоюшов – продюсер
Влада Лабунская – pr-менеджер
Команда статегического агентства RELEVANT:
Анна Левант — CEO & старший стратегический директор
Даша Гринева — стратегический директор
Полина Хрестюхина – стратег
Команда брендингового агентства Супрематика:
Владимир Лифанов — креативный директор
Ксения Александрова — арт-директор
Ирина Сахарова — арт-директор
Лада Бурова — джуниор-дизайнер
Анастасия Кузина — джуниор-дизайнер
Евгений Никитин — моушн-дизайнер
Кристина Иванченко — pr-менеджер
Сергей Ляхович — бренд-продюсер
Команда студии шрифтового дизайна TypeType:
Марина Ходак — дизайн-лид и ведущий дизайнер проекта
Лада Собченко — шрифтовой инженер
Станислав Тихонов — шрифтовой инженер Сергей Кузьмин — руководитель проекта