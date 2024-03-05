Новый бренд Sports – шаг к большим изменениям

Sports ru – первое спортивное диджитал-медиа в России провело ребрендинг. Изменения стали для компании первыми за 18 лет.

Ключевой целью ребрендинга стала актуализация визуального образа, приведение его в соответствие с бизнес-целями и стратегией компании.

Евгений Коврин, CEO Sports:

«Старый логотип опирался на те смыслы и среду, которые были актуальны на момент его появления. С тех пор поменялся не только сам Спортс, но и цифровая среда – и старый логотип смотрелся в ней откровенно чужеродно. Поэтому наш запрос на ребрендинг – во многом функциональный: нам нужна была форма, которая могла бы стать куполом для нового содержания».

Работам по ребрендингу, которые были проведены агентством Супрематика, предшествовало создание бренд-платформы Спортса совместно со стратегическим агентством RELEVANT.

Анна Левант, CEO & старший стратегический директор RELEVANT:

«Задача обновления стратегии большого бренда с большой историей – это не про то, чтобы его перепридумать, а про то, чтобы вместе с командой бренда раскрыть и описать уже существующие смыслы, которые дают пространство для больших планов и амбициозного будущего Sports. Мы вместе искали, и, думаю, нашли ответ на вопрос, что сейчас значит — “делать спорт лучше». И все вместе прошли большой путь к тому, чтобы именно этот ответ обрёл новую визуальную форму».

В первую очередь изменения коснулись названия: теперь Sports.ru – это только доменное имя в адресной строке. Название бренда – просто Sports или кириллическое Спортс – это равноправные варианты написания.

Изменился и логотип. На смену пяти цветным шарикам пришел символ, обозначающий и секунды, и кавычки: моменты спорта, которые становятся историями в текстах, блогах, комментариях на Спортсе.

Евгений Коврин, CEO Sports:

«В основу логотипа лег наш ДНК – трансформация событий на временном отрезке в истории, которые мы рассказываем нашим пользователям».

Владимир Лифанов, креативный директор Супрематика:

«Современность – это стиль. А время – то, что определяет этот самый стиль. В определенном смысле новый фирменный стиль Sports – это современность и время, сведенные к простой графической метафоре. А современный спорт – тоже про время, где доли секунды разделяют новых счастливых чемпионов, создающих историю, и оставшихся навсегда позади истории проигравших. И оба этих понятия «истории и время» логично и неотъемлемо объединились в простом, но важном символе – двойном штрихе за монограммой S.

Sports – это секунды, ставшие историей. И это истории, определившие время».

Важным изменением стало появление у Спортса собственного цвета – Sports green. Зеленый традиционно считается цветом обновления, а также отсылает, например, к футбольному полю, а мятный оттенок передает диджитальный характер бренда.

Наконец, визуальные константы нового стиля были закреплены в шрифте. Студия шрифтового дизайна TypeType кастомизировала шрифт TT Travels, в результате чего у Спортса появился собственный шрифт – TT Sports Display.

Марина Ходак, дизайн-лид TypeType и ведущий дизайнер проекта:

«Новый шрифт теперь перекликается с логотипом – например, кавычки и запятые в нем повторяют форму кавычек-секунд в логотипе, а диагональные срезы некоторых букв приобрели такой же угол наклона. Эти решения делают шрифт оригинальным и приближают его к спортивной тематике, придавая динамику. Благодаря такому решению бренд еще больше усилил свой характер и сохранил целостность».

Новый бренд становится первым шагом на пути к еще более масштабным изменениям.

Евгений Коврин, CEO Sports:

«Нам интересен спорт за пределами текстов: мы уже научились снимать кино, уже делаем лучшие спецпроекты на спортивном рынке (каждый день!!! выходит новый), впервые в своей истории начали полноценно транслировать футбол.

Второй вектор нашего развития – спортивная статистика: не только в разрезе статистики-as-a-service, но и игр, предикторов, фэнтези и других развлечений.

И третий вектор – сообщество и UGC. Это уже наша суперсила, но мы хотим становиться лучше как для авторов, так и для рынка B2B – клубов, федераций, спортсменов и всех, кто постоянно ищет новые эффективные способы взаимодействия с аудиторией. Мы верим, что Спортс может стать одним из них».

Команда Sports:

Денис Лагутин – бренд-директор

Мария Михальчук – арт-директор

Алиса Ефремова – дизайнер

Марина Семенова – дизайнер

Влад Яцков – дизайнер

Илья Гладильщиков – дизайнер

Екатерина Гурьева – дизайнер

Полина Пантелеева – дизайнер

Игорь Нагиев – старший менеджер проекта

Максим Якименко – менеджер проекта

Айк Саакян – менеджер проекта

Тимур Гоюшов – продюсер

Влада Лабунская – pr-менеджер

Команда статегического агентства RELEVANT:

Анна Левант — CEO & старший стратегический директор

Даша Гринева — стратегический директор

Полина Хрестюхина – стратег

Команда брендингового агентства Супрематика:

Владимир Лифанов — креативный директор

Ксения Александрова — арт-директор

Ирина Сахарова — арт-директор

Лада Бурова — джуниор-дизайнер

Анастасия Кузина — джуниор-дизайнер

Евгений Никитин — моушн-дизайнер

Кристина Иванченко — pr-менеджер

Сергей Ляхович — бренд-продюсер

Команда студии шрифтового дизайна TypeType:

Марина Ходак — дизайн-лид и ведущий дизайнер проекта

Лада Собченко — шрифтовой инженер

Станислав Тихонов — шрифтовой инженер Сергей Кузьмин — руководитель проекта