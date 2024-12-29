Новый детективный сериал «Мирный Атом» вышел на экраны в России

Общество
29 декабря 2024

В Москве состоялась премьера сериала «Мирный атом». Главные роли в детективе достались Леониду Бичевину, Александру Ильину, Роману Фомину и др. Производством многосерийного художественного фильма занимались продюсерский центр ArtMasters и студия XOVP – eXtraOrdinary Virtual Production.

В качестве локаций для съемок использованы Запорожская АЭС, Кольская АЭС, корпорация «Росатом» и кафедра СарФТИ. Режиссер сериала Юрий Ярушников, являющийся также основателем XOVP – eXtraOrdinary Virtual Production, считает, что в современных реалиях крайне важной становится демонстрация достижений отечественных ученых и прогресса новейших технологий. В сериале речь идет о подобном проекте «Прорыв» и конкретно о реакторе БРЕЗ-300.

Основой для сценария послужило реальное изобретение ученых-ядерщиков, которые создали уникальный сплав в металлическом контуре реактора и нашли возможность использовать инертный газ в бетоне, что способствует повышению безопасности эксплуатации. В игру вступают спецслужбы разных государств, которые ведут интригующую шахматную партию.

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