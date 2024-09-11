Новый девелоперский проект от Binghatti обещает высокий доход и рост капитала

Бизнес
11 сентября 2024

Ведущий дубайский бренд недвижимости Binghatti объявил о запуске своего первого в этом году проекта Binghatti Ghost в районе Аль Джадаф. Проект знаменует собой возвращение Binghatti в этот район после двухлетнего перерыва, обусловленное повышенным спросом на рынке.

Новый проект будет включать в себя в общей сложности 770 жилых единиц. Помимо этих востребованных жилых помещений, Binghatti Ghost также будет включать шесть премиальных розничных магазинов, повышая коммерческую привлекательность района.

Исторически недвижимость Binghatti демонстрировала значительный рост капитала для инвесторов, причем предыдущие проекты девелопера обеспечили рост капитала для инвесторов до 40%. Binghatti Ghost обещает инвестиционный потенциал с высокими доходами аренды и стабильным повышением стоимости недвижимости в районе Аль Джадаф.

Проект включает в себя бассейн по стандартам курортного отеля, детский бассейн и игровую площадку, а также этаж с удобствами: полностью оборудованный тренажерный зал, газоны, живописную беговую дорожку и смотровую площадку с панорамным видом на город. Район Аль Джадаф востребован благодаря доступу к основным достопримечательностям, таким как набережная Джадаф, Даунтаун, дворец Забиль, Дубайский международный финансовый центр (DIFC), Dubai Healthcare City и Festival City (DFC).

«Мы рады вернуться в Аль Джадаф с Binghatti Ghost. Этот проект воплощает нашу приверженность предоставлению инновационных возможностей в сфере недвижимости. Огромный отклик рынка побудил нас воплотить этот исключительный проект в жизнь, и мы уверены, что он установит новый стандарт для современного высококлассного жилья в этом районе», — прокомментировал председатель Binghatti Мухаммед Бингхатти.

С введением Binghatti Ghost бренд Binghatti стремится удовлетворить спрос на свои проекты в этом районе, а также создать улучшенные условия жизни и инвестиционные возможности в одном из самых желанных районов Дубая.

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