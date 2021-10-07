Новый формат отбора позволил DIAZAN за считанные недели собрать штат из высококвалифицированных водителей

Общество
7 октября 2021

Совмещенная модель набора штатных водителей и подготовки кадров DIAZAN признана одной из самых успешных на рынке.

Учитывая дефицит квалифицированных кадров руководство компании решило совместить поиск профессионалов и их обучение перевозкам сложных грузов.

Отбор водителей компания DIAZAN начала проводить, обратившись не только к рекрутинговым агентствам, но и к своим сотрудникам. «Сарафанное радио» сработало довольно быстро, так как многие знают, что созданные условия для сотрудников в компании лучше, чем в целом по рынку, а руководство гарантирует соблюдение прав сотрудников.

В DIAZAN стали поступать заявки от водителей из разных регионов, потому что работа со стабильным доходом и прозрачными отношениями с коллегами сегодня встречается не часто.

Если кандидат успешно проходит испытательный срок, то рекомендовавший его сотрудник, получает премию.

На испытательном сроке водитель учится работать с оборудованием для транспортировки нестандартных грузов: перевозкам с особым температурным или скоростным режимами, негабаритного груза. Мастер и инструктор внимательно наблюдают за процессом обучения и от их мнения зависит, возьмут кандидата в штат или нет.

Практика поиска сотрудников по рекомендации и обучение на испытательном сроке позволила DIAZAN за считанные месяцы сформировать штат из опытных и высококвалифицированных сотрудников.

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