Новый год в тропическом оазисе курорта Crowne Plaza Phu Quoc Starbay 

Мир
23 декабря 2024

Отель Crowne Plaza Phu Quoc Starbay приглашает международных путешественников встретить Новый год на золотых песках острова Фукуок, названного вторым самым красивым островом в мире. Этот курорт, расположенный на пляже Бай Дай, предлагает чарующее сочетание захватывающих дух пейзажей, роскошного комфорта и радостных праздников.

После удобных прямых авиарейсов в международный аэропорт Фукуок и ежедневных стыковочных рейсов из Хошимина и Ханоя бесплатный трансфер доставляет гостей на курорт менее чем за час.

Пары могут возродить романтику на элегантных виллах курорта с уединенными частными бассейнами, окруженными пышными садами или захватывающими дух видами на океан. Семьям предлагаются просторные люксы с двумя спальнями, смежные номера, уютные жилые помещения и частные террасы. Пока дети занимаются творчеством в детском клубе Tribe или наслаждаются отдельной игровой комнатой, родители могут омолодиться в спа-салоне или зарядиться энергией в круглосуточном тренажерном зале.  

Всего в пяти минутах от курорта гостей ждут захватывающие приключения в первом парке полудикой природы Вьетнама, крупнейшем в стране тематическом парке и комплексе Grand World — главном развлекательном центре.

В отелях сети IHG Hotels & Resorts гости получают доступ к эксклюзивным преимуществам в рамках программы IHG One Rewards, обменивая баллы и получая вознаграждения в более чем 6000 отелях IHG по всему миру.

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