Новый год в тропическом оазисе курорта Crowne Plaza Phu Quoc Starbay 

Отель Crowne Plaza Phu Quoc Starbay приглашает международных путешественников встретить Новый год на золотых песках острова Фукуок, названного вторым самым красивым островом в мире. Этот курорт, расположенный на пляже Бай Дай, предлагает чарующее сочетание захватывающих дух пейзажей, роскошного комфорта и радостных праздников.

После удобных прямых авиарейсов в международный аэропорт Фукуок и ежедневных стыковочных рейсов из Хошимина и Ханоя бесплатный трансфер доставляет гостей на курорт менее чем за час.

Пары могут возродить романтику на элегантных виллах курорта с уединенными частными бассейнами, окруженными пышными садами или захватывающими дух видами на океан. Семьям предлагаются просторные люксы с двумя спальнями, смежные номера, уютные жилые помещения и частные террасы. Пока дети занимаются творчеством в детском клубе Tribe или наслаждаются отдельной игровой комнатой, родители могут омолодиться в спа-салоне или зарядиться энергией в круглосуточном тренажерном зале.

Всего в пяти минутах от курорта гостей ждут захватывающие приключения в первом парке полудикой природы Вьетнама, крупнейшем в стране тематическом парке и комплексе Grand World — главном развлекательном центре.

В отелях сети IHG Hotels & Resorts гости получают доступ к эксклюзивным преимуществам в рамках программы IHG One Rewards, обменивая баллы и получая вознаграждения в более чем 6000 отелях IHG по всему миру.