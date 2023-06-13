Новый городской парк с озером внутри мкр. «Самолет»: как DOGMA обустраивает инфраструктуру жилых кварталов

Общество
13 июня 2023

Строительная компания DOGMA запускает новый проект по созданию масштабного экологического объекта в микрорайоне «Самолет». Парковая зона с искусственным озером займет площадь в размере 9 гектаров и сможет стать новой достопримечательностью Западного обхода. Ландшафтный экообъект будет облагорожен не только аллеей и красивым водоемом, но и набережной с ресторанными двориками и зонами для отдыха горожан.

Новый проект разработан известным итальянским дизайнером – Паскуале Мариани. По замыслу автора парк станет живописным оазисом в городской среде, местом встречи и отдыха жителей мкр «Самолет». Центральная идея ландшафтного проекта заключается в создании полноценного озера. Вокруг водоема будет возведено более 6 га благоустроенной территории.

В планах девелопера – строительство ресторанов с видом на озеро, зоны фудкорта, плоскостного фонтана, зеленого моста, специальной зоны тишины для занятий йогой и «природного» амфитеатра. Кроме того, вокруг воды и внутри парка будет проложена система пешеходных дорожек, охватывающих все дизайнерские элементы ландшафта.

Источник: Коммерсант

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