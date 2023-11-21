Lucid Group, Inc., получившая широкое признание за повышение планки в сегменте роскошных электрических автомобилей, известная своим автомобилем Lucid Air, получившим премию 2023 World Luxury Car Award, представила новый и роскошный электрический кроссовер Lucid Gravity. Lucid Gravity был очень ожидаемым автомобилем и разрабатывался с учетом инноваций, которые впервые были применены в седане Lucid Air для создания роскошного электрического кроссовера без компромиссов: высокопроизводительное транспортное средство с местами для семи взрослых пассажиров и их багажа, а также расчетным временем работы без подзарядки более 440 миль. Кроссовер Lucid Gravity будет представлен публике сегодня на авто-шоу в Лос-Анджелесе, а его производство начнется в конце 2024 года.

Introducing the Lucid Gravity: Redefining the Electric SUV

«Кроссовер Gravity знаменует собой существенный скачок вперед с точки зрения ведущей в мире технологии и дизайна Lucid. Клиенты смогут насладиться беспрецедентным сочетанием большого пространства и маневренности, роскоши и разнообразия, которые все вместе удачно воплотились в одном замечательном автомобиле, дающим ощущения от вождения и время работы без подзарядки настоящего автомобиля Lucid», – сказал Питер Ролинсон (Peter Rawlinson), главный исполнительный и технический директор Lucid. «Инновационная запатентованная технология трансмиссии электрического транспортного средства Lucid и наш холистический подход к проектированию автомобиля, уже реализованный в седане Air, по-новому определит то, что считалось возможным для роскошного кроссовера. В Gravity эти инновации получили свое дальнейшее развитие, и наша технология следующего поколения применяется для достижения еще большего эффекта, приведя к появлению электрического кроссовера, который может проехать более 440 миль 1 на аккумуляторе немногим более, чем половина размера аккумуляторов наших конкурентов».

Дизайн Gravity: Баланс формы и функциональности «Компания Lucid верит в раздвигание границ дизайна. В своей вере мы дошли до максимизации пространства, аэродинамической эффективности и утилитарности, что привело к созданию электрического кроссовера с ранее невиданным набором характеристик», – сказал Дерек Дженкинс (Derek Jenkins), старший вице-президент отдела дизайна и бренда в Lucid. «Вне зависимости от того, является ли кроссовер семейным вместительным автомобилем для путешествий или автомобилем, способным проходить длинную дистанцию без подзарядки, Gravity спроектирован быть разным. Приверженность нашей команды созданию кроссовера, который элегантно сочетает в себе форму и функции привил к созданию автомобиля с впечатляющим визуалом, невероятно разнообразному, который дарит высококлассные ощущения от вождения».

Приверженность Lucid высокому уровню дизайна, просторнрму салону и разнообразию еще больше выделяет Gravity из ряда конкурентов.. Варианты дизайна экстерьера – свидетельство слияния эстетики и утилитарности Gravity. Внимание к эффективности привело к получению целевого коэффициента аэродинамического сопротивления на уровне менее 0,24, аэродинамический профиль не превзойден другими трехрядными кроссоверами. Способность овладевать вниманием присутствующих, а также передний багажник, элегантный профиль, удлиненный салон и спортивный спойлер, Gravity демонстрирует свою способность соответствовать самым разным потребностям водителя, находящегося каждый день за рулем.

В салоне Gravity впечатляет просторными и гибкими зонами для багажа. Кабина располагает просторными местами с дополнительным удобством второго и третьего ряда сидений, которые складываются в плоскую поверхность и дают более 112 кубических футов общего полезного пространства для багажа, обеспечивая великолепное сочетание комфорта и вместительности. Подвижные сиденья второго ряда сочетают в себе встроенные удобные столики для улучшения ощущений от езды во втором ряду. Внушительное пространство для ног распространяется теперь и на третий ряд сидений, позволяя комфортно разместить семерых пассажиров, делая автомобиль идеальным средством передвижения на каждый день.

Gravity представляет собой явную эволюцию пользовательского интерфейса Lucid под названием Clearview Cockpit, обладающего изогнутым и интуитивным непрерывным 34-дюймовым дисплеем OLED, который парит над новым инновационным рулевым колесом, точно совпадающим с линией взгляда водителя. Приборная панель Lucid возвращается в Gravity с сенсорной панелью быстрого доступа и расположена она вдоль новой стеклянной центральной консоли, которая элегантно открывается для дополнительного хранения. Данный кроссовер также представляет ПО Lucid следующего поколения с беспроводным обновлением, обеспечивая непрерывное усовершенствование автомобиля.

Характеристики Gravity начинаются с абсолютно новой платформы, разработанной с нуля для спортивного кроссовера. Она легко интегрируется с запатентованной технологией ультракомпактной трансмиссии следующего поколения Lucid, включая самые мощные из производимых в мире электрических двигателей, и эволюцию электрической архитектуры 900V. Gravity не просто роскошный кроссовер, это – электростанция, разгоняющаяся от 0 до 60 м/ч менее чем за 3,5 секунды, обеспечивая существенную полезную мощность свыше 1 500 фунтов и дополнительные 6 000 фунтов тягового усилия.

С кроссовером Gravity эффективность простирается далеко за мощенные тротуары, поскольку Lucid представляет Zero Gravity, улучшенный дополнительный пакет пневматической подвески, которая автоматическим адаптируется под нужды любой местности, обеспечивая ровную и комфортную езду на любой поверхности. Ручная регулировка также предлагает возможности поднять Gravity для максимизации повышенной проходимости или понижения для максимизации производительности и работы без подзарядки.

«В приоритете дизайна и инженерной философии Lucid было «делать больше с меньшмии усилиями». Gravity применяет это принцип предлагать клиентам больше того, что они хотят – больше пространства, утилит, более длительное время работы без подзарядки – при этом избегая чрезмерного количеств аккумуляторов, увеличения стоимости владения и ненужного веса», – сказал Эрик Бах (Eric Bach), старший вице-президент по продукции и главный инженер Lucid. «Мы верим, что раздвигая границы возможного, и имея аккумулятор вдвое меньшего размера, чем аккумуляторы некоторых конкурентов, Gravity дружественен окружающей среде, является разноплановым электрическим транспортным средством с духом суперкара».

Кроссовер Gravity это не просто эффективный автомобиль. Он задает новые стандарты кроссоверов при меньшем, более легком и устойчивом аккумуляторе, предлагая исключительное время работы без подзарядки с расчетным значение больше 440 миль. Gravity использует обновленную и уже снискавшую славу архитектуру компании 900V и ультрабыструю скорость зарядки, делая ее одной из самых быстрых систем зарядки электрических автомобилей в мире. Клиенты могут добавить дополнительно 200 миль работы без подзарядки за 15 минут, гарантируя удобство и минимальное время простоя во время длинных путешествий. Lucid Gravity задает новый стандарт кроссоверов, подтверждая, что эффективность, роскошь и высокая производительность могут идти рука об руку.

«Gravity доставит наших клиентов дальше с меньшим количеством батарей, и поэтому с использованием меньшей энергии, которая так ценна сейчас», – добавил г-н Ролинсон. «Его более легкий, меньшего размера и более технологичный аккумулятор означает использование меньшего количества ценных металлов и минералов, меньше энергии для подзарядки, меньше потребляемой энергии, меньше давления на сеть, а также более легкий и динамичный автомобиль. Когда мы говорим, что мы здесь, чтобы продвигать технологию, это именно то, что мы имеем ввиду. Это по-настоящему устойчивое развитие в действии».

Делая акцент на поставке самых передовых технологий и лучших ощущений от электрического автомобиля для самой широкой аудитории, Gravity будет иметь конкурентную цену в категории премиальных полноразмерных кроссоверов с ожидаемой стартовой ценой до $80 0002. Производство должно начаться в конце 2024 года.

Introducing the Lucid Gravity: Redefining the Electric SUV

Introducing the Lucid Gravity: Redefining the Electric SUV