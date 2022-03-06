Новый мировой центр горного туризма TROJENA будет создан в городе NEOM

Его Королевское Высочество Мухаммед ибн Салман, наследный принц и председатель совета директоров компании NEOM, объявил о создании нового мирового центра горного туризма TROJENA в рамках плана развития города NЕОМ и стратегии поддержки и развития туристического сектора в регионе.

Его королевское высочество заявил: «TROJENA открывает новую эпоху в мировом горном туризме. Это горный курорт совершенно нового типа – он создан с учетом принципов экотуризма и отражает наши усилия по охране природы и стремление повышать качество жизни нашего сообщества согласно целям стратегии развития королевства Саудовская Аравия до 2030 года. Он также подчеркивает серьезность наших намерений по защите окружающей среды вместе с мировым сообществом. TROJENA станет существенным дополнением к туристической инфраструктуре региона и уникальным примером того, как Саудовская Аравия создает привлекательные туристические объекты, опираясь на географическое и природное разнообразие. Благодаря нашей нацеленной в будущее стратегии, горный туризм должен стать дополнительным источником дохода, и таким образом будет способствовать диверсификации экономики королевства и сохранению природных ресурсов страны для будущих поколений.»

Генеральный директор компании NEOM Надми аль-Наср отметил: «TROJENA – это воплощение ценностей и смелых планов NEOM, территория, на которой природа и инновационные технологии создают уникальные возможности для местных жителей и для гостей со всего мира. Наш новый проект станет важнейшим вкладом в реализацию долгосрочных планов NEOM, соблюдая принципы устойчивого развития и опираясь на передовых технологии и инженерные решения из самых разных областей. Благодаря всему этому NEOM станет популярным привлекательным центром туризма мирового класса, привлекательным круглый год.»

В TROJENA представлена уникальная инновационная архитектура, какой нет больше нигде в мире. Здесь завораживающие виды гор NEOM гармонично сочетаются с туристическими достопримечательностями среди гор, дающими новые и совершенно уникальные возможности для туристов и местных жителей. В NEOM вы откроете для себя будущее проживания, работы и отдыха.

Одна из уникальных возможностей TROJENA – катание на лыжах под открытым небом. Это уникальный вид активного отдыха в нашем регионе – в странах Персидского залива, известных жарким пустынным климатом. Любителей и профессионалов порадуют многочисленные лыжные трассы различных уровней сложности, проложенные среди самых разнообразных и непременно захватывающих дух видов и красот природы. Это и синие воды Красного моря, и красота гор NEOM, и золотые песчаные дюны пустыни. Это уникальное место для лыжного спорта, где разнообразие пейзажей сочетается с интереснейшими и полными адреналина моментами.

Новый круглогодичный курорт будет включать лыжную деревню, семейные и оздоровительные отели экстра-класса, широкий диапазон различных магазинов и ресторанов, а также спортивных сооружений. Среди них – склоны для горнолыжных трасс, места для водных видов спорта, трассы для горного велосипеда, а также интерактивный заповедник. Завершение проекта запланировано на 2026 год.

Проект украсит жизнь и повысит благосостояние жителей и туристов спортивными событиями, фестивалями искусств, музыки и культуры, а также целым рядом видов отдыха, отвечающих самым высоким мировым стандартам. Планируется, что к 2030 году в TROJENA и прилегающих жилых районах будет отдыхать до 700 тысяч человек в год, а 7000 будут здесь жить постоянно. Строительство всех объектов будет вестись с учетом строжайших экологических принципов NEOM. В числе прочего, мы сведем к минимуму экологическое воздействие и обеспечим устойчивое развитие проекта в долгосрочной перспективе.

TROJENA станет важнейшим катализатором экономического роста и диверсификации в Саудовской Аравии. Согласно целям Стратегии на период до 2030 года, проект создаст более 10 000 рабочих мест и увеличит ВВП королевства на 3 млрд. риялов к 2030 году. Новый проект NEOM необходим Саудовской Аравии для достижения поставленных королевством целей. Он позволит развивать новые отрасли в стране, строить новое, динамичное, инновационное общество, и будет способствовать экономическому процветанию королевства.

TROJENA работает над созданием принципиально новой, уникальной туристической модели, сочетающей экономический рост с развитием местного сообщества и экологической безопасностью. Эта модель направлена на развитие туристических объектов с соблюдением экологических принципов и практики. В планах у нас – круглогодичная альпийская лыжная деревня, красивейшее искусственное пресноводное озеро, отель «Лук» – архитектурный шедевр с уникальными условиями проживания, не имеющими равных в мире; и Подземный грот (The Vault) – вертикальная деревня внутри горы с уникальным набором новейших технологий, развлекательных и туристических объектов, которая станет основными воротами в TROJENA. Кроме того, рядом с лыжными трассами будут построены «Альпийские дома на склоне» с видом на озеро, которые, по замыслу архитектора, будут сливаться с природным ландшафтом, а также особняки класса люкс с панорамными видами окружающих красот природы.

TROJENA будет состоять из шести районов: Ворота, Открытие, Долина, Исследования, Отдых и Развлечения, и каждый из них рассчитан на самые разные вкусы и потребности. Застройка будет производиться по архитектурным стандартам, которые не нарушают окружающую среду и способствуют сохранению всех живых организмов и природного разнообразия. Эта местность славится чистым воздухом, красивейшими видами и климатическим разнообразием – температура здесь опускается ниже нуля по Цельсию зимой и в среднем на 10 градусов ниже, чем в других городах региона.

TROJENA находится в центре NEOM, в 50 километрах от берега залива Акаба, где расположена самая высока горная гряда Саудовской Аравии высотой до 2 600 метров над уровнем моря. TROJENA планирует изменить представления как туристов, так и местных жителей о том, какие услуги можно найти в местах горного отдыха, благодаря уникальному дизайну, передовой архитектуре и новым технологиям, объединяющим элементы обычной и виртуальной реальности. В 2022 году NEOM объявит о новых проектах, основанных на других идеях, но всех их объединяет уважение к окружающей среде и стремление к равновесию: ведь смелая стратегия NEOM нацелена на то, чтобы создать будущее, где люди смогут жить и работать, соблюдая принципы устойчивого развития.