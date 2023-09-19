Новый обучающий курс по выходу на зарубежные рынки подготовили для московских предпринимателей

Он состоит из 15 модулей, включающих лекции, презентации, ссылки на полезные сайты, инструменты и литературу.

Специалисты Московского экспортного центра (МЭЦ) разработали видеокурс для предпринимателей по теме «Внешнеэкономическая деятельность и выход на зарубежные рынки». Материалы будут полезны компаниям из любой сферы, которые планируют масштабировать бизнес за счет партнерства с дружественными государствами, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Эксперты расскажут о разработке экспортной стратегии, выборе региона, исследовании целевой аудитории, адаптации продукта, тестовых продажах и профильной господдержке.

«Курс состоит из 15 модулей, включающих лекции, презентации, ссылки на полезные сайты, инструменты и литературу. Слушателей познакомят с особенностями работы на рынках Индии, стран Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и других регионов. Специалисты сопроводят теорию примерами из практики», — рассказала Наталья Сергунина.

Видеоматериалы доступны по предварительной регистрации на сайте Московского экспортного центра. Предприниматели могут просматривать их в любом порядке, самостоятельно выстраивая программу обучения.

Продолжительность видеокурса составляет больше 14 академических часов. По итогам его прохождения участники получат прикладные навыки и знания об эффективном ведении внешнеэкономической деятельности.

Материал подготовили эксперты с многолетним опытом работы в профильных институтах развития поддержки торговли и промышленности, практики из юридической сферы и специалисты по акселерационным программам.

Курс разработан в рамках образовательного проекта МЭЦ «Московская школа экспортера» («МШЭ»). С 2018 года в вебинарах, тренингах, лекциях, конференциях, панельных сессиях и мастер-классах «МШЭ» приняли участие больше 27 тысяч предпринимателей.