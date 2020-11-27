Новый панорамный «Каток у моря» в Петербурге ждет гостей

Каждый год мы увеличиваем площадь льда и качество инфраструктуры главного романтического зимнего аттракциона в городе. Площадь ледового поля в этом году – 2100 м2, а панорамный вид на море стал ещё выразительнее за счёт расширения пространства проекта. Ледовую арену теперь можно будет обойти вокруг, а сократить путь до набережной — по волшебному видовому мосту. Гостей ждёт волшебный лес в центре катка, новая иллюминация, зона с фудтраками, где можно будет согреться ароматным чаем Tess, специальные локации от наших партнёров и музыкальное сопровождение.

«Каток у Моря» работает ежедневно с 11:00 до 21:00 по часовым сеансам. Камеры хранения, туалеты и медпункт вы найдете в тёплом и светлом холле катка. Там же действует прокат коньков от 25 до 45 размера. Тем, кто не очень уверенно стоит на коньках, будут помогать инструкторы и помощники фигуриста — нерпы для детей и белые медведи для взрослых. Рядом с катком работают фудтраки с горячей едой и напитками, а резиденты Порта, как и в прошлом году, приготовили специальные предложения для всех посетителей.

Стоимость катания — от 250 до 450 рублей за сеанс в зависимости от даты и времени. Билеты любой категории в этом году можно приобрести онлайн.

Для постоянных гостей будут доступны абонементы, а в качестве подарков друзьям и близким — сертификаты. Прокат коньков стоит 350 рублей и оплачивается отдельно, но можно принести свои коньки.

Генеральный партнёр проекта Tess, информационные партнёры Европа + и Вконтакте клипы

Все необходимые меры для нераспространения коронавирусной инфекции будут строго и ежедневно соблюдаться.

Подробности и билеты: https://sevcableport.ru/ru/katok

Каток у Моря 2021.

Будь как рыбка!

#севкабельпорт #катокуморя

Видео: https://youtu.be/Th4Ke3RNgSI