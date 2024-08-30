Новый способ скачать таблицу на компьютер обнаружен в «Р7-Офис» 

Пользователи «Р7-Офис» могут скачать готовую таблицу и сохранить ее на компьютере.

Чтобы скачать таблицу необходимо в редакторе таблиц «Р7-Офис» в верхней панели инструментов нажать на вкладку «Файл». В открывшемся меню надо выбрать функцию «Скачать как» и выбрать один из доступных форматов файлов, в котором сохранится файл: XLSX, ODS, CSV, PDF, XLTX, OTS, PDF/A, JPG, PNG. Затем следует указать местоположение на компьютере, куда программа должна сохранить файл, и нажать «Сохранить». Готово.

«Р7-Офис» — офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для работы и учебы. Является единым офисным решением для создания комплексного рабочего места. Подходит для задач любого типа — от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети.

В состав «Р7-Офис» входят редакторы текстов, таблиц, презентаций, схем, почта, мессенджер, видеоконференцсвязь, облачное хранилище и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» и ОС «РОСА».