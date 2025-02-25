Новый взгляд на экологичность и качество: XPS ТЕХНОНИКОЛЬ под маркой CARBON Eco перешел в премиальный сегмент

ТЕХНОНИКОЛЬ объявляет о переходе теплоизоляции XPS CARBON Eco в категорию PREMIUM. Это решение позволит изменить восприятие современного материала и подчеркнуть его характеристики, которые ранее оставались в тени.

CARBON Eco представляет собой теплоизоляцию на основе XPS, которая успешно сочетает высокие эксплуатационные характеристики и экологическую безопасность.

«Несмотря на то, что материал давно представлен на рынке, его физико-технические свойства оставались на периферии потребительского внимания. Хотя этот продукт создан для конструкций с высокими требованиями по безопасности и долговечности, активно применяется в профессиональной среде в области промышленно-гражданского строительства, в сегменте малоэтажной стройки он был недооценен», — отметил Дмитрий Рындин, операционный руководитель направления «Полимерная изоляция».

К тому же теплоизоляционный материал отвечает требованиям экологической безопасности – он обладает экосертификацией «Листок жизни». Это единственная в России признанная на международном уровне экомаркировка, подтверждающая следование компании принципам устойчивого производства и экологической ответственности.

Согласно исследованию GreenPrint (2023), 74% потребителей беспокоит экологическая составляющая их выбора, а 68% готовы платить больше за экологически чистые продукты.

«Современные молодые люди демонстрирует повышенное внимание к вопросам экологии и устойчивого развития. Нам важно, чтобы материал воспринимался не просто как теплоизоляция, а как продукт, который заботится о будущем планеты. Переход в премиальный сегмент – это шаг к тому, чтобы подчеркнуть уникальность материала и соответствие современным трендам», – резюмировал Дмитрий Рындин.

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