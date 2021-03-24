Новый ЖК «Вишневый сад» будет построен в Ялте

Группа компаний ИнтерСтрой сообщила о своем новом объекте, который расположится в Ялте, на улице Кирова. Это живописный уголок с чистым воздухом, уникальным климатом и отсутствием городской суеты. На этой улице жили Чехов, Толстой, здесь был написан «Вишнёвый сад».

По замыслу создателей проекта, концепция ЖК «Вишнёвый сад» продолжит лучшие классические традиции жизни на российском курорте.

Поблизости множество достопримечательностей и исторических мест. Рядом остановка общественного транспорта. Знаменитая ялтинская набережная, где можно заняться шопингом, посетить один из многочисленных ресторанов, весело провести время, всего в 7 мин езды.

Жилой комплекс «Вишнёвый сад» объединяет четыре 16-этажных жилых дома, возводимых по современной монолитно-каркасной технологии, обеспечивающей надёжную сейсмостойкость. В новом комплексе можно выбрать как эргономичные студии, так и просторные одно- и двухкомнатные квартиры. Панорамное остекление лоджий и балконов ЖК открывает живописные крымские виды. Сейчас здесь выведены в продажу двухкомнатные квартиры с высоким уровнем комфорта для семьи из нескольких человек.

Новое личное пространство будущих жителей Вишнёвого сада не заканчивается за порогом квартиры. Проект включает в себя благоустроенный двор с безопасными детскими площадками для увлекательных игр, спортивное оборудование и эстетичные места отдыха для взрослых. Вместительный крытый паркинг и дополнительные парковочные площадки станут ещё одним преимуществом для новосёлов в туристической Ялте.

Поблизости от будущего комплекса действуют школьные и дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и торговли, SPA-салоны и спортклубы.

Сдача объекта запланирована на 1 квартал 2024 года. Купить квартиру в Ялте можно без переплат непосредственно у ГК ИнтерСтрой. Стоимость квартиры в ЖК Вишнёвый сад начинается от 5,5 млн рублей, цена квадратного метра — от 86 000 рублей. Предусмотрена ипотека с господдержкой и беспроцентная рассрочка от застройщика.