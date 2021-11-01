Новыми идеями обогатил волонтеров форум «Мы+Бiз. Добровольческая инициатива»

С 27 по 29 октября 2021 г. в приграничном городе на стыке Европы и Азии в смешанном (очно-дистанционном) формате прошел Международный российско-казахстанский молодежный форум «Мы+Бiз. Добровольческая инициатива», который объединил более 150 участников из Оренбурга, Москвы, Омска, Нур-Султана, Актобе, Караганды, Уральска и других городов двух стран.

Организаторами масштабного мероприятия совместно выступили АНО «Содружество народов Евразии», Единая республиканская детско-юношеская организация Казахстана «Жас Улан» и НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета.

В рамках Форума на протяжении 3 дней профессиональная команда проекта «Волонтеры дружбы» из приграничного Омска под руководством координатора Молодежной Ассамблеи народов России Ермека Хапизова провела для начинающих добровольцев двух стран, студентов серию обучающих мастер-классов по основам событийного волонтерства (планирования и организации мероприятий), медиа-волонтерства (их освещения и эффективного продвижения в соцсетях) и этномедиации (посредничества в разрешении конфликтов).

На международной площадке опытом работы, лучшими добровольческими практиками с коллегами поделились представители ведущих общегосударственных, региональных и местных волонтерских структур: председатель Республиканской детско-юношеской организации «Жас Улан» Динара Садвакасова и ее исполнительный директор Акнур Турдалиева, председатель Молодежной Ассамблеи народов России Дина Громатикополо, исполнительный директор Национальной волонтерской сети Казахстана Татьяна Миронюк, руководитель Волонтерского центра г. Оренбурга Вера Гах-Кривошапкина, руководитель Волонтерского центра ОГУ Ирина Переходько и многие другие. Они охватили самый широкий спектр современных форм и направлений волонтерской деятельности: вовлечения молодежи в сохранение историко-культурного наследия через участие в археологических раскопках и реставрационных работах, в военно-мемориальную работу, этнокультурное просвещение посредством изучения и распространения в туристической отрасли традиций национального гостеприимства, в экологическое движение, онлайн-волонтерство, профилактику кибербуллинга (травли в интернете) и др.

В результате Форум стал настоящей ярмаркой идей, предоставив участникам полную палитру возможностей, инструментов, наиболее передовых и актуальных форматов волонтерской работы, обогатив их новыми идеями. В частности, на площадке председатель Ассамблеи народов Оренбургской области Веналий Амелин предложил, а председатель Молодежного движения «Жарасым» при Ассамблее народа Казахстана Тимур Джумурбаев поддержал инициативу о подготовке совместного проекта по сохранению общего историко-культурного наследия в российско-казахстанском приграничье через организацию экспедиций, выявление и постановку на государственный учет и охрану значимых для наших народов памятников национальных культур, взаимное шефство волонтеров над захоронениями земляков и общих героев по обе стороны границы и др.

Мероприятие проведено с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.