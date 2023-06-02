НПП «ЭЛЕМЕР» представляет на международной выставке «Нефть и газ Каспия — 2023» российские разработки

В рамках традиционной Бакинской энергетической недели (Baku Energy Week) в Баку с 31 мая по 2 июня проходит международная выставка «Нефть и газ Каспия — 2023». В составе коллективного стенда Российского экспортного центра (РЭЦ) отечественные разработки демонстрирует ведущий российский приборостроительный завод «ЭЛЕМЕР».

Разработкой и производством средств и систем технологического контроля для различных отраслей промышленности НПП «ЭЛЕМЕР» занимается с 1992 года. Предприятие располагает собственным научно-техническим центром, сотрудники которого под брендом «ЭЛЕМЕР» создают, проектируют и испытывают приборы. Серийное производство средств измерения расхода жидких и газообразных сред, сигнализации уровня и потока предприятие запустило в 2018 году. Абсолютно все приборы востребованы на предприятиях ТЭК России, поставки идут в дочерние структуры ПАО «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Сибур», ПАО «Газпром».

В Азербайджане компания «Azeltex» представляет приборостроительный завод «ЭЛЕМЕР» на региональном рынке средств и систем автоматизации технологических процессов, метрологического оборудования и эталонных средств измерения, используемых в нефтегазовой отрасли. Для промышленных предприятий Азербайджана НПП «ЭЛЕМЕР» готово осуществлять поставки продукции собственной разработки и производства. Кроме того, «ЭЛЕМЕР» может обучать методам эксплуатации, диагностики состояния и настройки приборов азербайджанских специалистов прямо на предприятиях или в учебном центре компании в г. Зеленограде.

Сегодня нефтяная промышленность является в Азербайджане ведущей отраслью экономики. Компании страны добывают нефть, также государство позволяет иностранным предприятиям транспортировать углеводороды через свою территорию на международные рынки.