«Ньюкасл» близок к соглашению с «Миланом» по Сандро Тонали

«Ньюкасл Юнайтед» близок к достижению соглашения с «Миланом» о покупке полузащитника Сандро Тонали. Английский клуб активно готовится к возвращению в Лигу Чемпионов, в которой не выступал 20 лет. Амбициозный проект «сорок» привлекает внимание поклонников футбола со всего мира, поэтому за их матчами теперь будут следить миллионы зрителей. Специально для них портал Bookmaker Ratings подготовил интересную акцию – если скачать Винлайн с фрибетом по ссылке, пользователи получат надежный сервис для просмотра футбольных поединков, а также бонусные средства для игры.

В услугах Сандро Тонали заинтересован лично главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау, которому нужна ротация в центре поля на следующий сезон. Английский клуб готов удовлетворить финансовые запросы «Милана» в размере 70 млн евро.

Первое предложение «Ньюкасла» было отвергнуто «Миланом», но буквально на днях Сандро Тонали был замечен в Лондоне. Как сообщают источники, 23-летний полузащитник уже договорился об условиях личного соглашения. Итальянская сторона намерена выручить максимально возможную сумму за своего игрока, но, похоже, трансфер состоится уже в ближайшие дни. В Англии Тонали получит существенную прибавку к своему окладу, и от такого предложения полузащитник сборной Италии точно не будет отказываться.