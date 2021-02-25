О поддержке кампании #BeliKreatifDanauToba заявил министр туризма Индонезии

В своем заявлении об изменениях в политике, сделанном в субботу 20 февраля, министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Салахуддин Уно (Sandiaga Salahuddin Uno) призвал общественность «поддержать новое движение #BeliKreatifDanauToba» (BKDT) в знак гордости за Индонезию и продукцию с озера Тоба.

Министр провозгласил новую политику наряду с серией основополагающих принципов, сформулированных министром по координации морских дел и инвестиций Лухутом Бинсаром Панджаитаном (Luhut Binsar Pandjaitan), управляющим Банка Индонезии Перри Уарджийо (Perry Warjiyo), министром финансов Сри Мульяни Индравати (Sri Mulyani Indrawati), министром связи и информационных технологий Джонни Джерардом Плейтом (Johny Gerard Plate) и заместителем министра туризма и креативной экономики Ангелой Таноэсодибджо (Angela Tanoesoedibjo) из города Балиге, а также регентом Регентства Дайри Эдди Келенгом Атэ Беруту (Eddy Keleng Ate Berutu).

В качестве личного примера г-н Сандиага представил новую политику Beli Kreatif Danau Toba на курорте Debang Resort в округе Дайри провинции Северная Суматра, выступая в традиционном костюме Tapak Catur с узором Ulos Simalungun от местного дизайнера Ирсана (Irsan).

«Я прибыл непосредственно из Регентства Дайри в своем традиционном костюме Tapak Catur специально для того, чтобы выразить свою признательность этому невероятно одаренному дизайнеру и продемонстрировать свою искреннюю поддержку движению Beli Kreatif Danau Toba. Этот костюм является одним из многочисленных примеров местной продукции Тоба, превратившимся в один из эксклюзивных экономических продуктов Индонезии», — заявил министр туризма и креативной экономики г-н Сандиага Салахуддин Уно.

#BeliKreatifDanauToba (BKDT)

Движение BKDT состоит из двух основных программ: оказание поддержки местным компаниям на озере Тоба посредством повышения квалификации их работников; повышение рыночной привлекательности за счет «содействия развитию рынка», помогая ремесленникам наращивать объемы внутренних продаж или экспорта для увеличения оборота и занятости.

Для обеспечения успеха основной политики BKDT Министерство туризма и креативной экономики (MOTCE) разработало три стратегии: новаторство, адаптация и сотрудничество — для стимулирования сектора туризма и креативной экономики в Индонезии.

Комментируя поддержку политики центрального правительства со стороны MoTCE, министр Уно заявил: «Три стратегии и серия программ направлены на содействие развитию 5700 кустарных предприятий креативной экономики на озере Тоба в провинции Северная Суматра».

«Кроме того, в качестве общественной кампании в масштабах страны каждая из них разрабатывалась с расчетом на взаимодействие между министерствами, местными органами власти, торговыми площадками, сообществами малого и среднего бизнеса и субъектами креативной экономики, с тем чтобы все мы могли сыграть свою роль и продемонстрировать свою поддержку развитию Индонезии», — добавил он.

В соответствии с целями Национального движения Bangga Buatan Indonesia (BBI), инициированного президентом страны в 2020 году, MOTCE также запустило кампанию Beli Kreatif Lokal, стимулирующую приобретение местной инновационной продукции. Новая политика обеспечит поддержку развития рынка и помощь кустарным производствам в подотраслях моды, ремесел и кулинарного искусства в регионе Большая Джакарта.

В 2021 году MOTCE расширит доработанную программу национальных движений BBI с целью содействия развитию индонезийских кустарных производств в Северной Суматре в рамках программы BKDT.

Кроме того, MOTCE будет рекламировать озеро Тоба в качестве «сверхприоритетного направления», а процесс развития этой зоны будет контролироваться президентом страны Джоко Видодо (Joko Widodo).

«Посредством реализации этой программы MOTCE намеревается способствовать формированию у общественности чувства гордости за приобретение и использование местной продукции из Северной Суматры, что обеспечит наше активное участие в процессе восстановления национальной экономики», — пояснил г-н Сандиага.