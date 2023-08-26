О роли Александра Коржакова в создании романа «Золотые пилигримы» рассказал автор

В печать отправлен роман Остапа Стужева «Золотые пилигримы». Он посвящен самому дерзкому ограблению в XXI веке, когда из алмазной биржи в Антверпене в 2003 году вынесли бриллиантов на сумму более 100 миллионов евро. Книга выйдет в начале сентября.

В основу сюжета «Золотых пилигримов» вошли реальные события. Автор романа, безусловно, владел эксклюзивными фактами при создании политического триллера. Но особого внимания заслуживает то, что главным консультантом писателя стал руководитель службы безопасности первого президента России, генерал-лейтенант Александр Васильевич Коржаков. Этот человек сыграл важную роль в самые критические дни истории России, и ее переоценить невозможно.

Остап Стужев, комментируя событие, отметил, что Александра Коржакова удалось уговорить посмотреть рукопись благодаря протекции его бывших подчинённых, некоторых друзей автора, и личному с ним знакомству. Консультации и поправки генерала помогли писателю создать более стройные логические цепочки взаимодействия ряда персонажей, правдоподобнее прописать мотивационные триггеры, присущие им. Остап Стужев ещё раз поблагодарил Александра Васильевича за помощь.

Иллюстрации к роману «Золотые пилигримы» создал Юрий Иватько, член Союза художников России.

Известность писатель Остап Стужев приобрел после публикации приключенческой книги «Правила Мёрджа». В увлекательном шпионском бестселлере автор заинтриговал читателей тонкостями бизнес-поглощений и тайнами утраченных шедевров музея Прадо.

Создавать деловую литературу Остап Стужев отказался принципиально, считая, что художественная литература воспринимается намного лучше. Писатель назвал важным преимуществом художественной литературы вовлечение человека в процессе чтения, когда он начинает испытывать интерес и сопереживать героям. По мнению Остапа Стужева, так читатель может легче почерпнуть для себя какой-то опыт, чем из бизнес-книг или учебников.

Некоторое время назад Остап Стужев выпустил два рассказа «Зима на Заводе» и «Два каравана» о жизни главных героев «Золотых пилигримов» – первые из серии. Истории в каждом из подобных художественных произведений не имеют прямого отношения к основной сюжетной линии романа. Но у читателя есть возможность заранее познакомиться с персонажами, проникнуться к ним теми или иными чувствами.

Истории героев будущего романа «Золотые пилигримы» размещены в телеграм-канале и на сайте писателя, а презентация романа состоится в сентябре этого года.

Стужев Остап Иванович

Остап Стужев родился в России, но провел долгое время за рубежом. Он является экспертом международного уровня в сделках слияний и поглощений (Mergers and Acquisitions (M&A)). Свободно владеет английским, французским и испанским языками. Сегодня живет и работает в российской столице.

Источник: MSKGAZETA.RU