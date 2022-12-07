О важности объединения усилий многодетных семей выказались участники пресс-конференции в Москве

30 ноября 2022 года в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция на тему: «Многодетная семья — опора России», организованная Региональной общественной организацией «Объединение многодетных семей города Москвы» и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Депутат ГД, заместитель председателя Комитета ГД по науке и высшему образованию Екатерина Владимировна Харченко поблагодарила организаторов за каждодневный труд, который реализуется не только в масштабах столицы, но и всей России. «Поддержка многодетных семей — это фундамент устойчивого и гармоничного развития всего государства», — отметила она.

Депутат поделилась новеллами в области поддержки многодетных семей, в частности рассказала о единой выплате для детей до 17 лет и для беременных женщин, упрощающей документооборот и бюрократию, о продлении семейной ипотеки, а также о том, что воспитательная работа теперь приравнивается к образованию.

Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Владимировна Гордеева рассказала о всероссийских конкурсах «Семья года», «Города для детей» и акциях. Одним из самых важных проектов Фонда является создание Семейных многофункциональных центров, пилотный проект реализуется в восьми субъектах РФ.

Важность объединения усилий и создания социальной платформы для многодетных семей отметила руководитель проекта «Многодетная Россия» и Региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович. «В Москве Объединение включает уже 50 тысяч многодетных семей, а по всей России нам удалось объединить более одного миллиона семей, создав социальную платформу для обмена опытом. Мы учимся друг у друга, а лучшие практики тиражируем», — добавила Н.Н. Карпович.

В 2022 году в рамках проекта «Многодетная Россия» состоялся Форум многодетных семей, в котором приняли участие более тысячи региональных экспертов. В конце года одним из проектов, который говорит об объединении, стал проект «За тебя, Россия! Мы твоя семья» — конкурс для некоммерческих организаций и семей, которые реализуют важные волонтерские проекты. Итогом станет фильм-концерт, премьера которого запланирована на 12 декабря 2022 года.

В 2023 году запланировано проведение всероссийского фестиваля «Здоровая семья – сильная Россия» и форума Многодетных семей, который состоится в Москве и объединит лучшие практики предстоящего года.

Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Александровна Потяева рассказала, что за 2022 год офис Уполномоченного по правам человека получил 487 обращений от многодетных семей.

Олег Иванович Аполихин, директор НИИ урологии им. Н.А. Лопаткина, главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью, привел данные Росстата, согласно которым возраст полового дебюта составляет 16-17 лет, в то время как по данным академика Баранова в Московской области девушки 12-14 лет уже проходят лечение от заболеваний, передающихся половым путем. Возраст вступления в брак мужчин и женщин составляет 26-29 и 24-26 лет соответственно. Это говорит о том, что порядка 10 лет молодые люди живут беспорядочной половой жизнью, в итоге 74,5 процента женщин рожают, уже имея какие-то заболевания, влияющие на развитие плода и вынашивание.

Руководитель ТРОО «Совет многодетных семей» города Тверь Бельская Екатерина Александровна обратилась к собравшимся от лица всех регионов, поблагодарив создателей проекта Многодетная Россия.

В заключение гости мероприятия отметили необходимость объединения, консолидации усилий, ресурсов и направления их на реализацию общей цели. По словам О.И. Аполихина, «мы всегда смотрели, что сделать для человека, а нам нужно подумать о том, каким сделать человека».