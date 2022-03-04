О запуске новой промоакции Affiliate World Cup 2022 объявляет Vantage

Международная брокерская компания Vantage объявляет о запуске новой промоакции Affiliate World Cup 2022 (AWC 2022), участники которой получат шанс выиграть 100 000 долларов США.

Это первый конкурс мирового масштаба, организованный компанией Vantage для своих партнеров. Конкурс вдохновлен футболом — видом спорта, который любят во всем мире.

Affiliate World Cup 2022 пройдет со 2 марта по 18 декабря 2022 года. Предусмотрено два квалификационных раунда для пяти регионов, победители которых выйдут в финал.

Первый квалификационный раунд пройдет со 2 марта по 31 мая, а второй — с 1 июня по 31 августа. Десять победителей из каждого региона выйдут в финал, а те, кто займут первые три места в своих регионах, получат до 8000 долларов США.

Финальный этап пройдет с 1 сентября по 18 декабря. Наш лучший партнер уйдет с главным призом — 100 000 долларов США. За второе и третье место положено 20 000 и 10 000 долларов соответственно.

Конкурс завершится 18 декабря 2022 года, в день финала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

В AWC 2022 могут принять участие как новые, так и текущие партнеры, ведущие свою деятельность в соответствующих регионах.

«Компания Vantage гордится своей экосистемой, ее эффективностью и инновационностью. Функционал данной системы выходит за рамки потребностей даже самых опытных трейдеров. Значительная часть нашего успеха заключается в тесных отношениях с нашими партнерами и банковскими учреждениями, — заявил директор по стратегическому развитию компании Vantage Марк Депальер (Marc Despallieres). —

Это общеизвестный факт: у нас одни из самых низких комиссий, также мы предлагаем гибкую систему скидок плюс возможность выиграть в AWC 2022. Мы рады стать первыми организаторами подобного мероприятия и вознаградить наших партнеров за их тяжелый труд».