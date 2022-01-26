Об извержении вулкана в Тонга рассказал китайский работник

Китайский работник, находящийся сейчас в Тонга, рассказал в среду об уникальном извержении вулкана и его текущем состоянии в эксклюзивном интервью телеканалу CGTN по спутниковому телефону, сообщив также, что он и его коллеги надеются выжить благодаря бутилированной воде, купленной в супермаркетах.

«Я думаю, что люди в безопасности, — сказал в интервью каналу CGTN сотрудник компании China Civil Engineering Construction Corporation Чжао Юнмин (Zhao Yongming), работающий в Тонга. — Но мы не уверены в том, что вода не загрязнена осыпающимся пеплом».

Он также сообщил, что к вопросам первой необходимости относится восстановление сотовой связи и подключения к сети Интернет.

Повторное извержение

Г-н Чжао рассказал о своих впечатлениях после извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, которое некоторые называют событием тысячелетия.

«Извержение произошло около 17 часов, — сказал он. — Через полчаса я заметил, что начал сыпаться пепел.

Не было видно неба [из-за пепла]. Стало намного темнее».

По словам Чжао, осыпающийся пепел заблокировал дорожное движение и повредил посевы.

Он также сказал, что «пепел покрыл ветви деревьев».

Люди «обеспокоены» тем, что будет происходить дальше

Г-н Чжао сообщил каналу CGTN, что местные жители «сильно обеспокоены» тем, что будет происходить в результате извержения.

«Доступ к большинству мест ограничен, — рассказал он в беседе с CGTN. — Кроме того, сообщение остается закрытым, и мы не можем добраться до других».

По его словам, местное правительство «делает все возможное» для оказания помощи. «Они выделили технику для расчистки дороги».

Г-н Чжао сообщил, что некоторые из его коллег и часть местных жителей пытаются помочь властям в этом.

3G на подходе

Китайское посольство в Тонга помогло г-ну Чжао и его коллегам связаться с главным офисом своей компании в Китае.

«Сотрудники посольства помогли нам получить актуальную информацию, — сказал он. — Теперь мы можем выходить на связь с нашими коллегами в Китае по своему собственному спутниковому телефону».

Помимо спутниковой связи в настоящее время восстанавливается сотовая сеть.

Глава компании-оператора связи Digicel Энтони Сьюсью (Anthony Seuseu) сообщил телеканалу CGTN, что его телефонная компания может обеспечить на острове связь в стандарте 3G в течение следующих 24-48 часов.

«Мы договорились с правительством о доставке первыми рейсами, прибывающими из Новой Зеландии и Австралии, нашего спутникового оборудования, которое позволит нам увеличить пропускную способность, — сказал он. — Таким образом, в течение следующих 24-48 часов мы установим новое оборудование спутниковой связи.

После этого мы сможем обеспечить клиентам возможность использования электронной почты и интернет-навигации в так называемом отраслевом стандарте 3G, который, конечно, уступает по производительности стандарту 4G, но все же выполняет свои функции».

Кроме того, в среду Китай отправил в Тонга товары первой необходимости, включая воду и продукты питания. Общество Красного Креста Китая также пожертвовало в общей сложности 100 тысяч долларов США в качестве экстренной денежной помощи, что подтвердил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь (Zhao Lijian) на очередной пресс-конференции, состоявшейся в четверг.