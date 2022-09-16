Об участии Нефтепрактики в Петербургском международном газовом форуме рассказал Дмитрий Выскорко

Петербургский международный газовый форум – одно из самых авторитетных бизнес-событий в сфере нефти и газа в России, которое ежегодно собирает ведущих представителей мирового сообщества для решения глобальных вопросов развития экономик разных стран.

Участники Форума – топ-менеджеры крупнейших нефтегазовых компаний, представители инновационных центров, эксперты, академики, руководители профильных вузов и научно-исследовательских институтов, среди них: Дмитрий Выскорко – учредитель ведущей российской компании «Нефтепрактика» из Краснодарского края. Можно отметить, что именно предприниматели отражают состояние изменений в российской нефтегазовой отрасли.

«НЕФТЕПРАКТИКА» – это производственная компания полного цикла, специализирующаяся на проектировании, производстве и строительстве стальных резервуаров и металлоконструкций различного типа, а также проектировании и строительстве промышленных объектов.

— Дмитрий Васильевич, сколько лет Вы присутствуете на рынке, чем Ваша компания уникальна?

— Акционерное общество «НЕФТЕПРАКТИКА» на рынке 5 лет, предприятие обладает собственной производственной базой, расположенной в г. Лабинске Краснодарского края. Предприятие выпускает вертикальные и горизонтальные резервуары, металлические конструкции, осуществляет монтаж и ремонт технологических трубопроводов, резервуаров и металлоконструкций, строит битумные терминалы и проектирует промышленные объекты различной сложности.

Штат компании насчитывает более 250 квалифицированных сотрудников с практическим опытом работы на объектах различного уровня сложности.

— Чем сложен путь развития российского бизнеса, в частности Вашей компании, в реалиях ведения современного бизнеса?

— Любой бизнес развивать сложно с нуля, не имея крупных инвестиций или кредита. «Нефтепрактика» создана без единого займа, собственными силами, что говорит о том, что в России, имея желание, упорство и знание технологии, можно основать бизнес. Также хочу отметить кадровый дефицит, я считаю и сам этим активно занимаюсь, что нужно взращивать молодых специалистов. Но и эти трудности преодолимы. Кто ищет решения – их находит.

— Кто Ваши заказчики? Какие знаковые или масштабные проекты можете выделить из реализованных или текущих? К чему же все-таки обязывает работа с такими гигантами рынка?

— За время работы компания «Нефтепрактика» выполнила контракты для дочерних компаний крупнейших предприятий своих отраслей, таких как Лукойл, Роснефть, Газпром, Росатом, Еврохим, Эфко и др. География поставок и выполняемых проектов растет с каждым месяцем. Работа с крупными именитыми заказчиками обязывает к дисциплине и соблюдению договоренностей, нет права на ошибку. Выделить хотелось бы строительство битумного терминала в Орле – крупнейшего битумного терминала в России!

— Хотелось бы услышать несколько слов о проектировании промышленных объектов. У Вас помимо производства еще есть в структуре проектное бюро. Расскажите подробнее.

— Да, в структуру «Нефтепрактики» входит проектно-конструкторское бюро и инженерно-техническое подразделение. Слаженность работы, опыт специалистов позволяет в сжатые сроки предлагать технические решения нашим заказчикам. Мы реализуем проекты «под ключ» – от изысканий до получения положительных заключений экспертиз в рамках разрешительных процедур. В дальнейшем, зачастую, предоставляем авторский надзор над проектом.

— В каких регионах России вы работаете? Был ли опыт международной деятельности? И с какими странами было бы интересно начать сотрудничество? Можете ли выполнять подрядные работы для международных компаний и какие?

— Проекты реализованы в разных уголках нашей необъятной Родины. Мы сотрудничаем практически со всеми НПЗ у нас в крае, также есть крупные проекты в Орловской области, в Воронеже.

Для нас стратегическими партнерами являются Сербия, Иран, Ирак, Турция, Египет, Индия, Узбекистан, Туркменистан, Беларусь и Казахстан. Мы можем выполнять подрядные работы по проектированию и строительству промышленных объектов, битумных терминалов, осуществлять поставки металлических ферм, балок, опор трубопроводов, площадок обслуживания, ж/д эстакад и автоэстакад слива/налива, технологических эстакад, а также горизонтальных и вертикальных резервуаров для хранения нефтепродуктов, химических жидкостей, пищевых продуктов и других агрессивных и неагрессивных сред.

— Как повлияли санкции на спрос Вашей продукции, и как изменился процесс работы?

— Санкции, конечно же, коснулись и нашей сферы деятельности, сотрудничество с некоторыми странами стало невозможным. После спецоперации партнеры из Эстонии перестали выходить на связь без объяснения причин. Но, как говорится, что происходит, то к лучшему, и что не ломает, делает нас сильнее. Есть сложности в закупке необходимых комплектующих, но в любых реалиях приходится искать новые пути решения, и мы их находим. Импортозамещение в стране должно укрепить экономику России, поэтому мы будем продолжать проектировать и строить новые производства.

— Говорят, что масштаб бизнеса говорит о масштабе мышления. Какие планы Вашей компании на ближайшее будущее?

— Спрос на нашу продукцию растет, поэтому возникает необходимость в расширении производства. Есть в планах открытие дополнительной производственной базы в другом регионе и офиса в Москве. Также планируем расширить географию работ на международном рынке.

— Почему стоит сотрудничать с Вашей компанией Нефтепрактика?

— «Нефтепрактика» зарекомендовала себя как надежный партнер, имеющий собственные производственные мощности, профессиональную команду и инновационные технологии, комплексный подход к решению задач. Мы открыты к реализации новых широкомасштабных проектов, расширению своих возможностей, знакомству и установлению прочных связей с новыми партнерами, в том числе на международной арене.

— Чем запомнился Петербургский международный газовый форум?

— Мы приехали из Краснодара специально на это знаковое мероприятие со своим коллективом: коммерческим директором Стопкевич Оксаной и управляющим партнёром Григорием Сиренко.

Мы поучаствовали в конференции, посвящённой вопросам глубокой переработки газов в условиях новых экономических реалий, организуемой ООО «Каспийская инновационная компания», а также поучаствовали в дискуссиях с представителями профессиональных сообществ. Нашли новых заказчиков и поставщиков, обменялись знаниями и опытом, а результаты нашей работы, надеемся, будут уже совсем скоро в лице новых объектов в России!