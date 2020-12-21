Об увеличении спроса на загородную недвижимость под Петербургом сообщила ГК Максимум Life Development

По данным ГК Максимум Life Development, объем продаж участков в коттеджных поселках под Санкт-Петербургом в ноябре-декабре вырос в 2,5 раза по сравнению с двумя последними месяцами прошлого года. Девелопер управляет 8 коттеджными поселками в Ленинградской области.

Рынок загородной недвижимости в Ленобласти в этом году показывает уверенный рост. Вместо традиционных двух пиковых периодов (апрель-май и август-сентябрь) девелоперы наблюдали сразу несколько всплесков покупательской активности: в частности, в мае, июле и сентябре.

Покупатели в уходящем году стали больше выбирать участки меньшей площади. Доля сделок Максимум Life Development с участками 8-10 соток стала выше, тогда как количество желающих приобрести наделы в 10-12 соток, наоборот, уменьшилось. Тем самым, новые владельцы стараются экономить на «лишней» площади – они не готовы переплачивать земельный налог и заниматься благоустройством неиспользуемой территории.

В этом году в приоритете у покупателей участки, расположенные вблизи лесных массивов, водоемов и в целом в малооживленных местах с небольшим количеством соседей. Будущие собственники загородной недвижимости стали больше обращать внимание на инфраструктуру коттеджных поселков: наличие квалифицированной въездной группы, благоустройство общественных пространств, где можно комфортно отдохнуть с семьей и друзьями, организацию качественного сервиса от управляющей компании и уверенный высокоскоростной интернет. По сравнению с прошлым годом на 30% увеличилось число покупателей, которые вместе с приобретением участка подключают газоснабжение.

— Высокий спрос в конце года, в том числе, может быть обусловлен возможным повышением стоимости загородных участков весной будущего года. Ажиотаж в прошедшем году привел к дефициту территорий под новые проекты. Их цена для инвесторов выросла на 30-50%. В таком диапазоне можно ожидать увеличение стоимости на участки в новых коттеджных поселках, которые сейчас проходят межевание и выйдут на рынок в начале будущего года, — говорит председатель совета директоров ГК Максимум Life Development Игорь Карцев. – Конечно, в этом году рынок подогрела ситуация с пандемией. Жители Петербурга и других регионов стали больше делать выбор в пользу покупки собственной недвижимости в Ленобласти. Причины понятны – желание обеспечить меньшее число контактов с другими людьми, возможность удаленно работать вблизи природы, возросшие требования к экологии. Если ограничения, вызванные пандемией, будут в каком-то виде продлены до весны, то уже в марте мы можем увидеть новый всплеск интереса к загородной недвижимости.

В Максимум Life Development отмечают, что, несмотря на возросшее стремление к жизни за городом, покупатели не хотят полностью отказываться от преимуществ мегаполиса: они склонны выбирать коттеджные поселки, которые находятся в 20-25 минутах езды от Санкт-Петербурга.

Дополнительная информация:

Группа компаний Максимум Life Development работает в сегменте девелопмента с 2004 года, в настоящий момент реализует проекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Под управлением холдинга находится 11 коттеджных поселков на территории Ленинградской и Мурманской областей общей площадью 245 га. Максимум Life Development реализовала проекты во Всеволожском, Ломоносовском и Гатчинском районах Ленобласти. В построенных холдингом коттеджных поселках проживает более 5000 человек.

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Денис Гаврилов

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