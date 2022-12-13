Облигации ФПК «Гарант-Инвест» полностью соответствуют принципам зеленых инвестиций — «Эксперт РА»

Агентство «Эксперт РА» подтвердило соответствие очередного выпуска облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002P-02 принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).

Облигации серии 002Р-02 отвечают перечню четырех базовых критериев принципов зеленых инвестиций, а именно: использованию средств; раскрытию информации; обособленности учета; процедуре выбора проекта и транспарентности эмитента на предварительном этапе, говорится в пресс-релизе агентства.

Кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» основано в 1997 году и на данный момент остается старейшим и одним из крупнейших отечественных рейтинговых агентств. «Эксперт РА» присутствует в реестре кредитных рейтинговых агентств Банка России, и в перечнях независимых верификаторов зеленых и социальных облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), Московской биржи и ВЭБ.РФ.