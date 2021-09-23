Обмен опытом, живое общение и актуальная информация – форум «PROБезопасность 2021»

В Новосибирске завершился отраслевой форум «PROБезопасность 2021», собравший более 200 представителей компаний-производителей, монтажных, сервисных и проектных организаций, системных интеграторов и компаний-заказчиков. В рамках мероприятия были представлены новинки оборудования, реализованные кейсы и варианты применения различных технологий для таких объектов как жилые и гостиничные комплексы, промышленные предприятия, объекты образовательной сферы и здравоохранения, офисные и торгово-развлекательные центры. Форум проходил 17 сентября на площадке курортного комплекса PARUS Resort. Организатором мероприятия выступил партнер Hikvision – компания «ПРОТЭК».

Биометрия и термометрия

Живую дискуссию вызвали темы биометрических технологий и измерения температуры с помощью тепловизионных решений. По словам участников «PROБезопасность 2021», системы для автоматизированного измерения температуры и детекции наличия защитной маски сегодня особенно востребованы среди заказчиков на рынке безопасности в Сибирском регионе, особенно на режимных объектах и крупных промышленных предприятиях. По словам одного из участников форума, многие его проекты в настоящее время связаны с заменой выходящих из строя и морально устаревших классических СКУД (со считывателями карт и отпечатков пальцев) на современные системы с распознаванием лиц.

Безопасность жилых комплексов

Большой интерес аудитория проявила к презентации реализованного проекта Hikvision для крупного ЖК в Казани, который объединяет 8 многоквартирных зданий.

Антон Кузин, технический эксперт и тренер, Hikvision Russia:

«Компания Hikvision работает в сфере обеспечения безопасности жилых зданий и, в частности, с системами домофонии с 2014 года. Первый проект на наших решениях домофонии еще первого поколения мы реализовали в Благовещенске – именно тогда мы в полной мере оценили масштабы рынка ЖК в России и его запросы. В проекте для жилого комплекса в Казани были задействована наша современная система домофонии 2-го поколения. Жильцы могут проходить на территорию как с помощью биометрической идентификации (распознавание лиц), так и пользоваться более традиционным способом – магнитными картами. Гостей и других посетителей ЖК можно регистрировать в системе по фотографии и при необходимости указывать определенный промежуток времени, в течение которого будет действителен пропуск».

Распознавание автомобильных номеров

Несмотря на то, что системы распознавания автомобильных номеров существуют на мировом и российском рынках уже несколько десятилетий, многие пользователи по-прежнему сталкиваются с различными трудностями при работе с программными и аппаратными ANPR-решениями. В рамках деловой программы форума и во время неформального общения участники мероприятия активно обсуждали собственные проекты с ANPR-системами и делились опытом установки и настройки камер.

Комплексный подход

Участие в форуме также приняли представители компаний «Бастион», Wi-Tek и «Промрукав», которые презентовали дополнительные решения для комплексной защиты объектов – охранно-пожарную сигнализацию, сетевое оборудование для систем безопасности, кабельные и кабеленесущие системы, в том числе ОКЛ. В рамках мероприятия был предусмотрен практический тренинг по технике продаж от центра бизнес-мастерства «Харизма» и консультанта по управлению Дениса Баринова.

Результаты форума

Отраслевой форум «PROБезопасность 2021» получил положительные отзывы от его участников. Сотрудники разных компаний отмечали практическую полезность презентаций, а также живого общения с представителями разных сегментов рынка безопасности – производителями, подрядными организациями и другими специалистами.

Евгений Ситников, генеральный директор ООО «ПРОТЭК»:

«Сегодня компаниям, работающим в сфере технологий, крайне важно быть в тренде и разбираться в новейших разработках, находить с их помощью оптимальные решения для удовлетворения потребностей заказчика. Наша компания не только выступает поставщиком оборудования, но и партнером для наших клиентов – мы заинтересованы в совместном успехе и развитии. Именно поэтому мы всегда готовы оказать помощь в подборе систем, в решении технических вопросов при установке и пуско-наладки оборудования, когда это необходимо.

Мы в том числе готовы помогать нашим партнерам и клиентам в получении новых знаний, в поиске новых возможностей для профессионального развития. Форум “PROБезопасность” был создан для того, чтобы каждый специалист мог получить ответы на актуальные вопросы, напрямую пообщаться с вендорами и коллегами по рынку, найти для себя новые перспективы для работы. Мы выступаем “ЗА” живое общение и прямую обратную связь».