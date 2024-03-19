Обновление Ethereum послужило поводом к проведению акции Deposit Dash от Bybit

Bybit, одна из трех крупнейших в мире по объему криптобирж, проводит акцию Deposit Dash в честь обновления Ethereum Dencun — важного шага к повышению масштабируемости и эффективности блокчейна.

С 13 по 27 марта в рамках акции новые пользователи при покупке ETH на сумму не менее 100 долларов США через депозит Fiat Deposit, решение One-Click Buy или платформу P2P Trading будут премированы таинственными токенами 2-го уровня или USDT на сумму 10 долларов США. Кроме того, участники, осуществлявшие сделки с деривативами или спотовые транзакции либо инвестировавшие в план Bybit Savings в период проведения акции, получат дополнительный бонус.

Deposit Delight — это часть более широкой кампании, которая продлится до 7 апреля. За это время участники могут заработать до 305 USDT бонусами, просто зарегистрировавшись и выполнив ряд заданий, изложенных на странице акции. Это событие открыто как для новичков, которые могут получить щедрый бонус до 305 USDT, так и для существующих пользователей, которые могут заработать до 300 USDT бонусами.

«Мы рады отпраздновать обновление Ethereum Dencun предоставлением нашим пользователям возможности заработать значительные бонусы по акциям Deposit Dash и Deposit Delight, — сказала Emily Bao, Web3 evangelist компании Bybit. — Это фантастическая возможность как для новых, так и для существующих пользователей принять участие, максимально увеличить свои депозиты и изучить потенциал токенов 2-го уровня».