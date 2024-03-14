Обновление полиса: цифровой сервис упрощает жизнь клиентов «АльфаСтрахование — ОМС»

С начала года на сайте компании «АльфаСтрахование — ОМС» работает первый на рынке ОМС цифровой сервис для клиентов по обновлению персональных данных полиса, интегрированный с порталом «Госуслуг». Сервис позволяет застрахованным решать ряд вопросов по полису ОМС: дистанционно, без визита в офис страховой.

По данным компании, есть две похожие ситуации, с которыми сталкиваются клиенты: они не видят свой полис в личном кабинете на портале «Госуслуг», или при обращении в поликлинику за медицинской помощью их не находят в базе. Об этом говорят обращения граждан, которые получает страховая напрямую или через платформу обратной связи на «Госуслугах».

Решение в таких ситуациях простое — гражданам нужно актуализировать свои личные данные полиса. Это необходимо делать при получении нового паспорта в 14, 20, 45 лет, изменении ФИО, места жительства, замене свидетельства о рождении ребенка. Именно это теперь можно сделать прямо на сайте, с экрана смартфона, не тратя время на визит в офис.

«Сейчас ежедневно 2,5 тысячи клиентов обращаются к нам за сервисом и содействием по ОМС через сайт. Мы видим, что популярность наших простых и быстрых цифровых решений выросла вдвое в сравнении с прошлым годом. Их востребованность будет расти, и мы планируем внедрять новые сервисы, интегрированные с цифровым профилем единого портала государственных услуг, делая помощь по ОМС всё более удобной для наших клиентов», — подчеркнул генеральный директор «АльфаСтрахование — ОМС» Андрей Рыжаков.

Как работает новый цифровой сервис? Актуализировать данные своего полиса ОМС застрахованные могут, нажав кнопку «Заполнить через Госуслуги», без посещения офиса. В соответствии с требованиями законодательства в отдельных ситуациях все же необходимо посетить офис страховой, например, при изменении ФИО или даты рождения, — для сверки данных и подписания заявления. При этом онлайн-актуализация на сайте позволяет сократить время пребывания клиента в офисе, т. к. вся необходимая информация получена специалистами страховой заранее, дистанционно.

Сегодня сервисы страховых компаний по сопровождению клиентов на всех этапах оказания медицинской помощи, включая независимый аудит качества медпомощи, востребованы у населения и повышают их удовлетворенность работой системы ОМС. Новое цифровое решение дополняет другой востребованный сервис — «Линия помощи». Это онлайн-приемная для клиентов, которым необходимо содействие страховой компании, когда есть сомнения в качестве проведенной диагностики и ее результатах, в эффективности проводимого лечения, в случаях долгого ожидания медпомощи или госпитализации. В 2023 году количество обращений в этот онлайн-сервис выросло в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом. Клиенты запрашивают проведение экспертизы качества оказанной медпомощи, официальные письменные заключения, просят рекомендации и содействия в решении вопросов с медицинскими организациями.