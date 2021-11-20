Обновленный коллективный договор «Норникеля»: все включено!

Руководство и сотрудники горнодобывающей компании продлили коллективный договор, который на ближайшие три года станет базой для стабильной и эффективной работы коллектива, но главное — будет надежной основой для создания условий, необходимых для формирования долгосрочного благополучия работников многочисленных подразделений ГМК.

Коллективный договор «Норильского никеля» уже не первый год называют образцом для других крупных промышленных компаний: закрепленные в нем социальные гарантии для членов трудового коллектива являются одними из самых высоких в стране и отрасли. Причем перечень этих гарантий включает самые разные направления и постоянно расширяется — не только от договора к договору, но и с каждым годом. Это касается, например, индексации заработной платы, которая в компании осуществляется ежегодно. Руководство «Норникеля» уже обрадовало своих сотрудников новостью о том, что с нового года выплаты работникам филиалов Норильского промышленного района и Красноярского края вырастут сразу на 20%, на предприятиях Кольского дивизиона на 10%, в остальных подразделениях — на 6,7%.

Однако гарантии «Норникеля» не исчерпываются только высокими зарплатами. Компания дает своим лучшим сотрудникам возможность на льготных условиях приобрести жилье в регионах с более мягким климатом, берет на себя частичное финансирование отдыха работников, компенсирует затраты на дорогу, наращивает объемы адресной материальной поддержки, инициирует программы медицинского страхования, выделяет средства для оздоровления членов коллектива и их семей в санаториях, предоставляет льготные условия по кредитованию, специальные пенсионные программы. В общем, социальные обязательства, взятые «Норникелем» по отношению к трудовому коллективу, уже давно предусматривают значительно большие меры поддержки, чем того требует законодательство. «Цель обновленного коллективного договора — не только сохранить высокие социальные стандарты „Норникеля“, но и расширить права и льготы наших сотрудников. Для компании важно, чтобы каждый сотрудник чувствовал свою причастность к общему делу, жил и работал в комфортных условиях, мог обеспечить долгосрочное благополучие своей семьи. У „Норникеля“ впереди масштабные планы развития, которые предстоит воплотить в жизнь нашему трудовому коллективу», — заявил президент «Норильского никеля» Владимир Потанин.

«Норникель» и впредь намерен удерживать лидерство в предоставлении социальных гарантий своим сотрудникам. Для компании вопрос социальной ответственности перед коллективом и регионами присутствия — принципиальный. «Очень важно, чтобы сотрудники чувствовали социальную защищенность, трудились в безопасных современных условиях, жили в комфортном городе. Компания вкладывает во все эти направления много сил и средств. И это вселяет большую уверенность в привлечение высокопрофессиональных кадров в Норильск. Это уверенность для уже действующих сотрудников предприятий в том, что компания заботится о них и в любой ситуации окажет полную поддержку. Коллективный договор, который мы сегодня продлили, закрепит социальную стабильность в наших коллективах, и это позволит компании реализовывать все заявленные амбициозные планы», — отметил на церемонии подписания старший вице-президент «Норникеля» Николай Уткин.