Оборот предприятий торговли и услуг Москвы за 5 месяцев года вырос на 46%

Оборот предприятий торговли и услуг в Москве за 5 месяцев почти в 1,5 раза превысил показатели 2020 года. Такой рост, хотя в значительной степени и обусловлен низкой базой апреля-мая прошлого года, когда в столице действовал строгий режим самоизоляции, все же перекрывает уровень инфляции и позволяет говорить о поступательном восстановлении потребительской активности.

«Оборот организаций торговли и услуг растет темпами, опережающими инфляционные. За 5 месяцев 2021 года их выручка составила 5,57 трлн рублей и выросла на 46,1% к пяти месяцам 2020 года.», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам заместителя мэра, несмотря на традиционное сезонное снижение оборотов в мае по сравнению с апрелем, в целом сохраняется восходящий тренд: по итогам 5 месяцев практически во всех секторах фиксируются двузначные приросты к аналогичному периоду кризисного 2020 года. Так, оборот сферы услуг за пять месяцев нынешнего года, составив 3,1 трлн рублей, вырос на 50,1% к январю-маю прошлого года. За это же время показатели оборота розничной торговли (2,5 трлн рублей с января по май включительно) увеличились на 41,6%.

Руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов добавил, что выручка непродовольственной торговли, которая в разгар пандемии в значительной степени сместилась в онлайн-канал, по сравнению с январем-маем прошлого года выросла на 48,8%. «В то же время обороты продовольственной торговли, которая была затронута ограничительными мерами в меньшей степени, увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 10,2%.», — сказал глава департамента.