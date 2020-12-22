Обратная сторона красивого бизнеса: предприниматель Анна Пинес о главных проблемах beauty-индустрии и их решении

Вопреки мрачным прогнозам экспертов, российский beauty-рынок начал успешное восстановление. Выйти из кризиса отрасли помогает, прежде всего, устойчивый спрос на базовые услуги. Вместе с этим пандемия внесла в индустрию ряд изменений и даже задала новые тренды. О проблемах и перспективах красивого бизнеса рассказала Анна Пинес, предприниматель, основатель образовательного проекта для парикмахеров и международной франшизы HAIR EXPERT.

О наболевшем

Главный недостаток beauty-бизнеса – медленная окупаемость. Оборудование стоит дорого, запуск точки и организация работы требует времени и значительного стартового капитала. Нередко при открытии салона красоты премиум-сегмента предприниматели вкладывают не один миллион рублей только на оснащение, но первую прибыль видят лишь через два-три года. До этого момента львиная часть средств уходит на то, чтобы окупить ежемесячные затраты и остаться на плаву. Имеет значение и направление работы: наиболее высокую окупаемость и маржинальность демонстрируют узкопрофильные, специализированные центры и beauty-коворкинги.

«Третий важный момент – люди. Большая часть процессов в индустрии красоты зависит от человеческого фактора, поэтому на первый план выходит грамотное управление, обучение персонала и введение внутренних стандартов качества. Со всем этим в сфере большая проблема. Во многих салонах регламенты работы появляются стихийно, чаще всего после каких-то прецедентов. Мало и хороших управленцев, хотя руководители стали чаще получать образование в бизнес-школах, внедрять эти знания. Но история: «Открою салон красоты, чтобы был», без опыта и подготовки, пока ещё очень распространена», – рассказала Анна Пинес, предприниматель.

Пандемия только усугубила проблему кадров. Не все салоны пережили карантин, приобрести оборудование или даже оснащённое всем необходимым помещение сейчас можно гораздо дешевле. С одной стороны, это упрощает запуск, но, если у руля салонного бизнеса встаёт человек, не имеющий нужных компетенций, такой руководитель не сумеет мотивировать команду, не понимает, как управлять людьми, суть их работы и претензий. Поэтому тенденция перехода мастеров на аренду или в beauty-коворкинг продолжает набирать обороты.

Стандарты решают

Для успешного запуска и выхода на стабильный доход в beauty бизнесе важно не только наличие адекватного руководства, но и грамотная регламентация всех бизнес-процессов.

«Персонал салона, любого мастера можно привести к единому знаменателю только через стандарты и правила внутри бизнеса. Если они не прописаны – любой недовольный клиент или проверка становятся серьезным риском, который ударит по вашей репутации и прибыли. Должна быть продуманная система реагирования на любую ситуацию, чётко известная всем работникам», – подчеркнула Анна Пинес, основатель образовательного проекта для парикмахеров и международной франшизы HAIR EXPERT.

Новые веяния

В связи с массовым переходом мастеров на аренду или в коворкинг из-за недопонимания с руководством сейчас наметилась тенденция переноса больших салонов в формат микропространств. Как правило, они имеют узкую специализацию: только брови, ногти или волосы. Одновременно стали формироваться новые бренды: известные тренеры и преподаватели beauty-индустрии собирают команду и открывают собственные салоны.

В целом, beauty-бизнес даже в эпоху коронавируса остаётся весьма устойчивым. Более того, появление новых форматов на рынке выступит катализатором развития сферы в ближайшие пару лет.

Источник: Metronews