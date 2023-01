Обратный отсчет на площади Central World в Таиланде ознаменует начало 2023 г. фейерверком

Правительство Таиланда и известные компании частного сектора во главе с ведущим девелопером страны Central Pattana Plc, туристическим управлением Таиланда и другими партнерами организуют на площади у торгового центра Central World, ставшей своего рода «Таймс-сквер Азии», мероприятие «Обратный отсчет в Central World 2023». Это мероприятие, ставшее одним из самых ярких событий во время празднования Нового года в Таиланде, проводится уже 22-й год подряд.

Главные элементы шоу: выступление короля K-pop Рейна World Artist of The Century – the Return of K-POP King ‘RAIN’, предваряющее обратный отсчет до Нового года с великолепным шоу от заслуженных тайских артистов, а также потрясающим музыкальным фейерверком на 180 градусов и шоу ‘Digital Firework Art’ на крупнейшем экране panOramix с участием уличных артистов мирового класса; Rukkit x Pai Lectobacillous, насладитесь Ratchaprasong City-Scene Synchronization благодаря синергии бизнеса в самом развитом коммерческом и туристическом районе страны; это «обязательное для посещения место для обратного отсчета», которое захотят увидеть люди со всего мира. Шоу войдет в число самых незабываемых моментов года, как и другие известные места обратного отсчета по всему миру.

Обратный отсчет Central World — настоящая гордость Таиланда. Это мероприятие, которое соберет людей со всего света, будет также транслироваться на экране Таймс-сквер в Нью-Йорке. Торговые центры Central Pattana подчеркивают свою репутацию в качестве лучших мест для проведения обратного отсчета в стране — в мероприятии Thailand Countdown 2023 участвуют семь филиалов.

Все гости смогут насладиться праздником с самого утра и вплоть до обратного отсчета, совершая покупки и посещая развлекательные мероприятия, при этом будут обеспечены меры повышенной безопасности. Великолепный фейерверк будет непрерывно озарять небо над городом, позволив сиять как никогда небоскребам Бангкока, «лучшего праздничного места в мире».

Central World — это обязательное место для посещения для местных и иностранных шопперов. Торговый центр расположен в центре Бангкока на перекрестке Рачапрасун; до него можно легко добраться на метро BTS Skytrain. Эти новогодние мероприятия помогли придать импульс экономике страны, подчеркнули миссию бренда Central Pattana «Формируя лучшее будущее для всех» (Imagining Better Futures for All), а также сделали Таиланд незабываемым местом для туристов со всего мира.