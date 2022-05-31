Образец блестящего качества на базе ИИ – флагманский продукт Toshiba TV OLED X8900

Благодаря самым строгим лабораторным измерениям и испытаниям телевизор Toshiba модели X8900 OLED превращает инженерную разработку в произведение искусства, а электронный аппарат в надежного товарища, что является свидетельством непревзойденного мастерства и эстетического дизайна.

После включения модели X8900 более 8 миллионов самосветящихся пикселей перемещают вас прямо в эпицентр оригинальных вселенных из более миллиарда тонких оттенков, максимально приближенных к реальности, конкурируя с вашим самым бурным воображением.

Под тонким экраном скрыто секретное оружие, лежащее в основе захватывающего совершенства модели X8900, одно из самых выдающихся творений Toshiba TV — движок REGZA. Модуль REGZA, осуществляющий с помощью искусственного интеллекта анализ и регулировку в режиме реального времени, предназначен для точной настройки каждого отдельного пикселя вплоть до мельчайших деталей, устранения дефектов и отображения картинки высочайшего качества независимо от места действия.

Усовершенствованный экран X8900, оснащенный движком REGZA, также обеспечивает идеальную контрастность: Dolby Vision, восстанавливающий каждый градиент темноты и яркости с полным спектром природных цветов — и все это с плавностью, демонстрирующей отличительные черты технологии создания телевизора истинно мирового класса.

Помимо аппаратных средств, отвечающих самой строгой оценке производительности, модель X8900 эргономична, что делает телевизор более удобным в использовании. Слабоотражающая панель телевизора обеспечивает широкий угол обзора — вы не должны сидеть прямо перед экраном, но можете получать удовольствие от просмотра в любом месте.

Благодаря ультрасовременному движку REGZA от Toshiba TV, используемому совместно с технологиями Dolby Vision и Dolby Atmos, модель X8900 обеспечивает беспрепятственную передачу каждого кадра с безупречной контрастностью, предлагая практически абсолютное совершенство с точки зрения общей производительности; при этом технология Ultimate Motion делает даже самые требовательные сцены движения безупречно плавными. Благодаря этому первоклассному функционалу вы можете наслаждаться дома просмотром разнообразных фильмов, будь то новый захватывающий телесериал или шедевр от всемирно известного режиссера.