Образование не может ждать при региональном кризисе из-за вооруженного конфликта в Судане

Исполнительный директор ECW Ясмин Шериф (Yasmine Sherif) сделал заявление по случаю годовщины военных действий в Судане.
Конфликт в Судане является одним из страшнейших в мире на сегодняшний день, и миллионы детей и подростков несут на себе основную тяжесть как внутри Судана, так и за его пределами.
Отмечая годовщину этого ужасного конфликта, мы призываем мировых лидеров обеспечить всем девочкам и мальчикам, пострадавшим от конфликта, доступ к жизненно важному качественному образованию. От этого зависит их надежда и будущее.
Судан переживает гуманитарный кризис эпических масштабов. Без срочных международных действий эта катастрофа может охватить всю страну и иметь еще более разрушительные последствия для соседних стран, поскольку беженцы бегут через границы в соседние государства.
Жестокий конфликт продолжает уносить жизни ни в чем не повинных людей, и, по сообщениям, уже убито более 14 000 детей, женщин и мужчин. По данным Организации Объединенных Наций, половина населения Судана – 25 миллионов человек, в том числе 14 миллионов детей – срочно нуждаются в гуманитарной помощи. По оценкам, 5 миллионов человек находятся в шаге от голода.
Судан также переживает самый большой кризис вынужденного перемещения в мире на сегодняшний день. С 15 апреля 2023 года более 8 миллионов человек были перемещены внутри и за пределами Судана, в том числе 4 миллиона детей.
Большинство школ закрыты или изо всех сил пытаются возобновить работу по всей стране, в результате чего почти 19 миллионов детей школьного возраста рискуют оказаться без образования. Чтобы это представить — это больше детей, подверженных риску, чем общее население Финляндии, Ирландии и Норвегии вместе взятых.
Как глобальный фонд образования в чрезвычайных ситуациях и затяжных кризисах, созданный в рамках Организации Объединенных Наций, «Образование не может ждать» (ECW) и наши глобальные стратегические партнеры быстро, оперативно и скоординированно отреагировали, чтобы обеспечить девочкам и мальчикам, пострадавшим от этого сложного конфликта, безопасность, надежду и возможность получить качественное образование.
На сегодняшний день фонд ECW предоставил 10 миллионов долларов США в ответ на региональные потребности в образовании для беженцев, а гранты на оказание первой помощи в чрезвычайных ситуациях были объявлены в Центральноафриканской Республике, Чаде, Египте, Эфиопии и Южном Судане. В Судане мы предоставили финансирование в размере 28 миллионов долларов США, включая грант в размере 5 миллионов долларов США, объявленный в августе 2023 года, который охватит более 86 000 девочек и мальчиков, для доступа к инклюзивному качественному образованию.
Но этих инвестиций просто недостаточно. Мы должны увеличить глобальное финансирование образования во всех забытых кризисах мира, в таких местах, как Судан, Центральноафриканская Республика, Чад, Сахель, Южный Судан и многие другие. В общей сложности более 224 миллионов девочек и мальчиков лишены будущего в результате вооруженных конфликтов, вынужденного перемещения, изменения климата и других затяжных кризисов во всем мире.
Это не только угрожает глобальной безопасности и усилиям по достижению Целей устойчивого развития, но и является оскорблением их человеческой сущности. Без безопасных мест для обучения и роста девочки сталкиваются с рядом серьезных рисков, включая детские браки, сексуальное насилие, торговлю людьми и принудительный труд. Мальчики сталкиваются с невероятными трудностями и риском принудительной вербовки в качестве детей-солдат, принудительного труда и других посягательств на их права человека. Это невозможный бесконечный цикл насилия, перемещения, нищеты, голода, хаоса и неопределенности.
В рамках программ школьного питания у них есть питательные блюда. Благодаря гендерно-инклюзивным классам у них есть безопасные места для обучения. Благодаря поддержке психического здоровья и психосоциальной поддержке они находят способ восстановить свое достоинство и построить сильные, устойчивые сообщества. Это общесистемный подход, который ставит детей на первое место в наших инвестициях в устойчивое развитие и ставит человечество на первое место в наших глобальных усилиях по прекращению войн и построению лучшего будущего для будущих поколений.
Основываясь на призывах сегодняшней Конференции на высоком уровне для Судана и его соседей, Африканского года образования и других важных усилиях по достижению Целей устойчивого развития, мы обращаемся к государственным донорам, частному сектору и благотворительным фондам с призывом срочно мобилизовать 600 миллионов долларов США для возобновления поддержки Стратегического плана ECW на 2023—2026 годы. Имея в общей сложности 1,5 миллиарда долларов США, мы можем охватить 20 миллионов детей и подростков.
В Южном Судане образование — это возможность «изменить свою жизнь» для Живого Воскресенья, молодой матери-подростка, которая возобновила свое образование вопреки всему. В Эфиопии, где продолжительная засуха, усугубленная изменением климата, нарушила образование для целого поколения, это означает, что 12-летняя Накурчель впервые в своей жизни посещает школу. По ее собственным словам: «Образование дало мне крылья для полета». Еще больше предстоит сделать, в странах Африки к югу от Сахары только 1 из 9 детей может прочитать простой текст.
Судан не может ждать. Африка не может ждать. Остальной мир должен быть бескомпромиссно нетерпеливым, прислушиваясь к их призывам.