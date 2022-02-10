Образовательный путь вместе с компанией FutureLearn начинают четыре студента

Компания FutureLearn.com — глобальная образовательная платформа, нацеленная на преобразование доступа к образованию — с гордостью представляет первую группу стипендиатов FutureLearn. Первая стипендия FutureLearn была запущена в 2021 году с целью расширения возможностей учащихся, чья карьерная цель заключается в том, чтобы сделать мир лучше.

Победителями стали стипендиат в сфере психического здоровья Гифи Амоатенг (Gifty Amoateng) из Ганы, стипендиат в сфере устойчивого развития Николас Игенуза (Nicholas Igenoza) из Нигерии, стипендиат в сфере преподавания Нелли Порсева (Nelly Porseva) из России и стипендиат в сфере разработки кодов Гира Эммануэль (Gira Emmanuel) из Уганды. Каждый стипендиат начинает свой образовательный путь вместе с компанией FutureLearn, получая возможность бесплатного онлайн-обучения от FutureLearn и Открытого университета стоимостью до 4000 фунтов стерлингов на каждого, а также по 1000 фунтов стерлингов на дополнительные учебные материалы.

Стипендиат FutureLearn в области психического здоровья Гифти Амоатенг (Gifty Amoateng) заявил следующее: «Получение этой стипендии и вхождение в число первых ученых не только побуждает меня к мечтам, но и отвечает моим самым важным потребностям в жизни. Мое предыдущее обучение с компанией FutureLearn позволило мне сформировать достаточно умений, позволяющих работать с некоторыми прекрасными организациями и отдельными лицами в моей стране в качестве фрилансера; кроме того, оно во многом укрепило мои идеи в отношении собственного проекта. Я рад тому, что ждет меня как победителя, особенно в процессе обучения».

Стипендиат FutureLearn в области устойчивого развития Николас Игеноза (Nicholas Igenoza) заявил следующее: «Я рад возможности стать стипендиатом FutureLearn. Еще приятнее получить доступ к наставникам мирового класса, воспользовавшись этой судьбоносной возможностью. Опыт тех, кто на годы опередил меня, их передовые преподавательские навыки, безусловно, окажут положительное влияние на мой путь».

Стипендиат FutureLearn в области преподавания Нелли Порсева (Nelly Porseva) заявила следующее: «Я особенно рада тому, что меня выбрали в качестве одного из первых стипендиатов в истории FutureLearn. Как учитель я с нетерпением жду возможности использовать ресурсы FutureLearn и Открытого университета, а также пропагандировать идею непрерывного образования среди своих студентов и коллег».

Стипендиат в области программирования компании FutureLearn Гира Эммануэль (Gira Emmanuel) заявила следующее: «Я очень рада возможности войти в число первых стипендиатов программы FutureLearn. Я польщена и горжусь этой наградой. Для меня это отличная возможность добиться успехов и эффективности в своей карьере. Я молилась об этом, потому что в своей сфере знаний я должна обогатить и усовершенствовать свои навыки в соответствии с тенденциями и меняющимися потребностями».

Стипендиаты получат 8 часов наставничества мирового класса от нашей группы экспертов, в состав которой входят: поэт и активист в области психического здоровья Хуссейн Манавер; климатолог и докладчик д-р Элла Гилберт; лауреат премии Global Teacher Award 2018 Андрия Зафиракоу, а также ведущие фигуры в сфере высшего образования, включая Тима Плиминга из Открытого университета; профессора Института кодирования Рашида Хурици (Rachid Hourizi); профессора университета Монаша Крейга Хасседа (Craig Hassed) и младшего декана в сфере преподавания и обучения Школы сестринского дела Джонса Хопкинса Риту Ф. Д’Ауст (Rita F. D’Aoust).

Руководитель отдела развития компании FutureLearn Ивонн Чен (Yvonne Chien) добавила: «Компания FutureLearn гордится тем, что приступила к реализации своей первой в истории Программы стипендий, и мы также рады объявить о начале работы наших первых четырех стипендиатов. Имея доступ к сотням высококачественных курсов, организованных ведущими учреждениями и преподавателями мира, а также уникальную возможность наставничества от наших экспертов, каждый из которых является лидером в своем собственном пространстве, мы с нетерпением ждем возможность увидеть, чего смогут достичь наши стипендиаты». Помимо стипендиатов, 100 призеров получили бесплатную ежегодную подписку на FutureLearn Unlimited, предоставляющую доступ к тысячам коротких курсов, тестов и цифровых сертификатов.