Общее количество загрузок приложений в мире превысило 130 миллиардов

Пандемия коронавируса привела к целому ряду серьёзных изменений. И хотя то, что люди больше времени станут проводить онлайн, было ожидаемо, всё же цифры поражают. Только за первый квартал 2020 года количество времени, которое в среднем население Земли проводит в разных приложениях, возросло на 20%.

При этом цифры применительно к отдельным программам и проектам впечатляют намного больше. В частности, целевая аудитория у платформы Zoom возросла в среднем в 20 раз. Этот сервис люди начали очень активно использовать для совещаний и просто делового общения. Впрочем, большинство также не забывают и о развлечениях. Общее количество просмотров на популярном среди компьютерных игроков Twitch превысило только за первый квартал 2020 года 3 миллиарда часов. Это новый рекорд!

Сколько люди тратят на софт?

2020 год ещё не закончен, идут подсчеты. Но на данный момент уже известны данные по итогам первого квартала. И результаты — впечатляющие: только за первый квартал на покупку разного программного обеспечения было всего потрачено больше 23,4 миллиарда долларов.

Некоторые пользователи шутят, что лучшим другом в 2020 году стал смартфон. И действительно: общее количество загрузок приложений превысило 130 миллиардов. Насколько — это пока ещё предстоит выяснить. Но уже сейчас понятно, что рекорд однозначно поставлен.

TikTok — № 1

Сильнее всего росла в 2020 аудитория у этого сервиса коротких видео. Причин хватает: во-первых, ещё далеко не все с ним познакомились, а большинству людей хотелось что-то новое и на что-то отвлечься. Во-вторых, с учётом общей ситуации множество подростков осталось без внимания старших родственников и возможности организовать себе досуг в реале. А TikTok пользуется славой сервиса, ориентированного в первую очередь на подростковую аудиторию. Так что подобные показатели стали закономерностью.

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